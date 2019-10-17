Mehmetçik'ten Millilere selam

TSK yurtiçinde ve sınır ötesinde terör örgütünün kökünü kazırken, milli sporcular üst üste başarılar elde ediyor. Fırat’ın doğusunu PKK ve DEAŞ’tan arındıran TSK destek yazarken, A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere, milli sporcuların zaferleri, asker selamı vererek Mehmetçik’e ithaf etmesi Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Son olarak Paris’te Fransa’yla 1-1 berabere kalarak liderliği koruyan milli takım emin adımlarla EURO 2020'ye gidiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Kahramanların görüntülü videosunu Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

BATI’NIN HAZIMSIZLIĞI

Atılan golden ve maçtan sonra futbolcuların asker selamı vermesi Batı’yı Türkiye’ye karşı yeniden harekete geçirdi. Fransa’nın şikâyetinin ardından UEFA disiplin soruşturması başlattı. Birçok ülke, takım, siyasi, sivil toplum kuruluşu ve terör destekçileri Türkiye’yi hedef aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk sporcuların selamını alan Mehmetçik, destek mesajı verdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla, Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. “Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımı'mıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var” notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi.

DESTEK KAMPANYASI

Komandoların, “Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando” şeklindeki sözlerinin yer aldığı video, “MehmetçiğeSelamGönder” etiketiyle paylaşıldı. Söz konusu etiketle, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçik’e yönelik, sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı.