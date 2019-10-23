23 Ekim 2019 Çarşamba 15:58:51 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:00:03
Mehmetçik'e duygulandıran mektup
Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektuplar, Mehmetçiğe moral oluyor
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçikler, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okuyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir Mehmetçiğin bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okuduğu görüntüleri paylaştı.
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