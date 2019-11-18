Mehmetçik vuruyor, PKK dağılıyor

Türkiye’nin terörle kararlı mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye Irak ve Suriye’de ağır darbe indirilirken, Türkiye’deki operasyonlar örgütün iletişimini kopardı. Kış üslenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK'lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.

Bu yılın kasım ayına kadar PKK’ya düzenlenen 109 bin 423 operasyonda, 711 terörist etkisiz hale getirildi. 10 ayda 301 PKK’lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.

ERZAK DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Son dönemde terör örgütüne yönelik yurtiçinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran (1,2,3,4,5,6) operasyonlarıyla, kış üslenmesi gerçekleştiremeyen bölücü terör örgütü üyelerinin hareket alanları iyice kısıtlandı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi. Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı her geçen gün artıyor. PKK elebaşıları ise dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor. Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi. Bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi. Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın kasım ayına kadar olan dönemde 109 bin 423'e ulaştı.

MAĞALARDAN ÇIKAMIYORLAR

Bu yıl 457'si ölü, 254'ü sağ olmak üzere PKK/KCK'lı 711 terörist etkisiz hale getirilirken, 11 bin 383 terörist gözaltına alındı. 301'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Başarılı operasyonlar sayesinde son 2 yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi. Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi.

214 GENÇ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede yeni bir konsepti uygulamaya koydu. Buna göre, ailelerle yapılan görüşmelerin ardından, terör örgütü PKK tarafından kandırılan çocukların teslim olması sağlanıyor. Yeni uygulamayla, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarda 214 gencin PKK'dan kurtarılması sağlandı.

KANDİL'İN ETEKLERİ TUTUŞTU

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla inlerine hapsedilen teröristlerde korku ve panik başladı. Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı artarken, PKK elebaşıları, dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor. 10 ayda 301 PKK’lı teslim oldu.

TERÖR İNLERİNDE KIŞ TEMİZLİĞİ

Kıran operasyonlarının başladığı 17 Ağustos'tan 4. safhaya kadar 116 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte ait 175 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda 19 terör örgütü işbirlikçisi ise yakalandı. 8 Kasım'da da Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan Kıran-5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar teröristlerin kullandığı 22 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 6 ton 648 kilogram esrar, 5 bin 560 kök Hintkeneviriyle çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 13 Kasım’da ise Kıran-6 operasyonu başlatıldı. Van, Hakkâri ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan operasyon, PKK’nın kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.