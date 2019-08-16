Mehmetçik Kandil yolunda

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, bölücü terör örgütü PKK’ya ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğunu açıkladı.

CEPHANELİK BULUNDU

Mağara ve sığınaklarda bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, hasar görmüş bir RPG-7 roketatar, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, gece görüş dürbünü, bir 8x30 gündüz görüş el dürbünü, iki kasatura, bir fotoğraf makinesi, bir antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

KARIŞ KARIŞ TARANIYOR

Ayrıca bir el bombası, örgüt elebaşları tarafından kullanılan bir Yaesu sabit merkez telsiz, iki Yaesu el telsizi, 4 keskin nişancı gizleme ağı, 4 EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, antitank mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır EYP düzeneği, 15 fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemelerle, çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Teröristlere ait tüm malzemeler yerinde imha edildi.

Operasyonda çok sayıda antitank roketi ve ısı güdümlü füze ele geçirildi.

TSK'DAN ANINDA KARŞILIK

PKK’lı teröristlerin Hakkâri’deki sızma girişimi, Mehmetçik’in dikkati sayesinde püskürtüldü. Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.