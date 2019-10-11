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11 Ekim 2019 Cuma 15:02:41 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:12:06

Mehmetçik için zafer ve sefer duası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bolu'da cuma namazı öncesinde dua edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde, cuma namazı kılan akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua etti. Camide bir araya gelenler, müezzinin okuduğu Fetih Suresi'ni dinledi. Fetih suresinin okunmasının ardından yapılan duaya eşlik eden cemaat daha sonra cuma namazını kıldı.

Bu arada BAİBÜ Senatosundan yayımlanan bildiride, bulunduğu coğrafyanın şartları ve bölgesinde gelişen olaylara rağmen bir barış, huzur ve istikrar ülkesi olan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile kendisine yönelen tehditler ve zorunluluklar karşısında, kendi toprak bütünlüğünü korumak, bölgesinde gelişen savaş ortamı sonucunda oluşan göçü önlemek, ülkesine sığınan mazlum halkların tekrar ülkelerine dönmesini sağlamak ve terörist oluşumları yerinde durdurmak için harekete geçtiği bildirildi.

Başarıyla sona eren Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonucunda, bölgede oluşan güven ve istikrar ortamıyla da Türkiye'nin tek hedefinin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde bölgede yaşayan masum halkların güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunun görüldüğü ifade edildi. 

Sakarya

Milli Eğitimciler Birliği Derneği Başkanı Ali Akıllı da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bugün kadim bir medeniyet olmanın gereğini yerine getirdiğini, bir taraftan kendi sınırlarını koruma altına alırken diğer taraftan mağdur ve mazlum bir milletin yardımına koştuğunu kaydetti.

Terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları katlettiğini aktaran Akıllı, "Biz, zalime korku mazluma güven veren kahraman ordumuza güveniyoruz. Bu harekatla birlikte hem sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturmuş olacağız hem de terör koridorunu önlemiş olacağız. Devletimizin, ordumuzun yanındayız, üzerimize düşen her türlü vazifede hiç düşünmeden desteğimizi vermekten çekinmeyeceğiz. Ordumuz muzaffer olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de devletin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda yuvalanmış olan terör örgütlerini temizlemek için harekatı başlattığını kaydetti.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer de reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye'de insani bedelin giderek büyüdüğünü aktararak harekatın bir an önce hayırla tamamlanmasını ve coğrafyada huzurun hakim olmasını temenni ettiklerini bildirdi. 

AA

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