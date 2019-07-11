Mehmetçik hazır kıta! Akdeniz'de gövde gösterisi

Ankara, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC), Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynaklarından dışlamaya yönelik tehditlere her fırsatta meydan okuyor. Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Batı’dan gelen tehditkâr açıklamalara pabuç bırakmayan Türkiye, Fatih'ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da Doğu Akdeniz’e göndererek, kararlı duruşunu sürdürdü. Yavuz’un, sondajın yapılacağı Karpaz açıklarına ulaşmasının ardından paniğe kapılan birçok ülke, birbiri ardına küstah açıklamalar yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yavuz’un Karpaz’a gönderilmesini ‘provokatif bir adım’ olarak tanımladı. Sözcü Ortagus, Türk yetkililere operasyonları durdurma ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

TSK'DAN 'BiZ BURADAYIZ' MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik tehdit dolu sözlere, sondaj gemilerine refakat eden Silahlı Kuvvetlerimizin fotoğrafını yayınlayarak cevap verdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava asıtalarımız, Yavuz ve Fatih sondaj gemimizle Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimize refakat etmeyi sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL DE DEVREYE GİRDİ

Ankara’nın uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetler darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’ı da rahatsız etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi tek taraflı çalışma yaparak bölgedeki tansiyonu yükseltmekle suçladı. İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon ise KKTC’yi yok sayarak Rum kesiminin haklarının ihlal edildiğini söyledi.

AB’DEN YAPTIRIM LİSTESİ

Akdeniz’e kıyısı olmayan Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle (GKRY) dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türkiye’yi bölgesel istikrarı tehlikeye atmakla itham etti. Ankara’nın kararlı tutumunun ardından AB de harekete geçti. AB Komisyonu, Rum Yönetimi'yle dayanışma için Türkiye'ye karşı uygulanabilecek önlemlere ilişkin bir liste hazırladı. Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, göreve gelir gelmez Türkiye’yi, istikrarı ve güvenliği bozmakla suçladı. Sondaj çalışmalarına son verilmesini talep etti. Daha da küstahlaşan Dendias, “Türkiye, Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakmalı” ifadesini kullandı.

‘HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ’

Ankara’nın, küstah sözlere cevabı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Türklerinin hakları garanti altına alınmadığı sürece, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir” denildi. Dendias’ın ‘şımarık çocuk’ söylemine de aynı sertlikte yanıt verildi. “Avrupa’nın şımarık çocuğu unvanı Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir” ifadesi kullanıldı.