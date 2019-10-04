Mehmetçik harekat emri bekliyor

Başkan Erdoğan'ın güvenli bölge konusunda ABD'ye verdiği 2 haftalık süre doldu. Meclis'in yeni yasama yılına başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitabında, “Başka çare kalmadı” sözleriyle ABD'nin oyalama adımlarına rest çeken Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın işaretini vermişti. Sınırda üslenen TSK unsurları, komando, tank ve Fırtına obüsleriyle takviye edilirken gözler Başkomutan'a çevrildi. Mehmetçik, PKK/PYD'yi Fırat'ın doğusundan söküp atacak harekat için Başkomutan Erdoğan'ın vereceği emri bekliyor.

ABD ÇEKİLMEK ZORUNDA KALACAK

Mehmetçik eli tetikte beklerken, Amerika'nın yüksek tirajlı gazetesi Wall Street Journal, ABD'li yetkililerin “Harekat başlarsa Türkiye'yi durduramayız” dediğini yazdı. Habere göre ABD'li yetkililer, “Türkiye Fırat'ın doğusuna bir operasyon düzenlerse, ABD askerini çekmek zorunda kalacak” dedi. Haberde, Türkiye'nin çok büyük bir operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığı, tek taraflı bir adımdan endişeli oldukları ifade edildi. Haberde ABD'li yetkililerin, “Türkiye bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk etti. Türkiye, bölgeye küçük veya büyük bir güç sokabilir. Türkiye ile YPG arasındaki çatışma ABD'nin çekilmesini hızlandırır. Büyük bir fırtına” değerlendirmesinde bulundukları kaydedildi.

SAMİMİ DAVRANMADILAR

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Biz ABD'nin teklifiyle birlikte burada gerçekten bir güvenli bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Bu süreçte Amerika'yla devam etmek, bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceği kanaati bizde var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor” diye konuştu.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı güvenli bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecilerin buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabii Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır” ifadelerini kullandı.

BAŞKA ÇARE YOK

Başkan Erdoğan, Meclis açılışında yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır” demişti.

SINIRA TAKVİYE SÜRÜYOR

TSK'nın Suriye sınırına sevkıyatı devam ediyor. Önceki akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü TIR'ların olduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Sınırda konuşlu tanklar da harekata hazır bekliyor.

Pentagon: Uygulamaya çalışıyoruz

Pentagon, Türkiye'nin talepleri yerine getirilmediği gerekçesi ile Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale etme ihtimaline ilişkin sorulara muhatap oldu. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder “Güvenlik mekanizmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bu noktada ilerleme kaydetmeye devam ediliyor” diyerek net bir cevap veremedi.