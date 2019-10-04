Mehmetçik harekat emri bekliyor

  • Bist 100
    102784
  • Dolar
    5,7045
  • Euro
    6,2638
  • Altın
    276,6340
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika Haberi... MSB: SK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı Son Dakika Haberi... MSB: SK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı
Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi
PKK'nın bitme noktasına gelmesi şehit ailelerini sevindirdi PKK'nın bitme noktasına gelmesi şehit ailelerini sevindirdi
Kylian Mbappe, Türkiye maçını kaçırabilir Kylian Mbappe, Türkiye maçını kaçırabilir
Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: 11'i tutuklandı Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: 11'i tutuklandı
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
Fenerbahçe Antalyaspor'u sol kanattan vuracak Fenerbahçe Antalyaspor'u sol kanattan vuracak
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat! Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat!
Jeremain Lens, taraftarın ıslıklı protestosuna alkışla karşılık verdi Jeremain Lens, taraftarın ıslıklı protestosuna alkışla karşılık verdi
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi
Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye eleştiri: Çok kusuru var! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye eleştiri: Çok kusuru var!
West Ham United taraftarı, Luyindama'nın transferi için kampanya başlattı West Ham United taraftarı, Luyindama'nın transferi için kampanya başlattı
Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı
Başkan Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi! Başkan Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi!
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçiyor Galatasaray, Henry Onyekuru'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçiyor
ALES sonuçları 2019 açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimizde ALES sonuçları 2019 açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimizde
O ülke Türk ürünlerini geri gönderdi! İç pazarda fiyat düşecek O ülke Türk ürünlerini geri gönderdi! İç pazarda fiyat düşecek
100 günde sadece yalanların var İmamoğlu! 100 günde sadece yalanların var İmamoğlu!
Güzel haber! Türkiye merkez oluyor... Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
Irak’ta sokağa çıkma yasağına uyan yok, çatışmalar sürüyor Irak’ta sokağa çıkma yasağına uyan yok, çatışmalar sürüyor
Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 08:32:02

Mehmetçik harekat emri bekliyor

TSK unsurları, Fırat'ın doğusuna harekât için son hazırlıklarını tamamladı. Terör örgütünü bölgeden söküp atmak için eli tetikte beklemeye başladı.

Başkan Erdoğan'ın güvenli bölge konusunda ABD'ye verdiği 2 haftalık süre doldu. Meclis'in yeni yasama yılına başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitabında, “Başka çare kalmadı” sözleriyle ABD'nin oyalama adımlarına rest çeken Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın işaretini vermişti. Sınırda üslenen TSK unsurları, komando, tank ve Fırtına obüsleriyle takviye edilirken gözler Başkomutan'a çevrildi. Mehmetçik, PKK/PYD'yi Fırat'ın doğusundan söküp atacak harekat için Başkomutan Erdoğan'ın vereceği emri bekliyor. 

ABD ÇEKİLMEK ZORUNDA KALACAK 

Mehmetçik eli tetikte beklerken, Amerika'nın yüksek tirajlı gazetesi Wall Street Journal, ABD'li yetkililerin “Harekat başlarsa Türkiye'yi durduramayız” dediğini yazdı. Habere göre ABD'li yetkililer, “Türkiye Fırat'ın doğusuna bir operasyon düzenlerse, ABD askerini çekmek zorunda kalacak” dedi. Haberde, Türkiye'nin çok büyük bir operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığı, tek taraflı bir adımdan endişeli oldukları ifade edildi. Haberde ABD'li yetkililerin, “Türkiye bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk etti. Türkiye, bölgeye küçük veya büyük bir güç sokabilir. Türkiye ile YPG arasındaki çatışma ABD'nin çekilmesini hızlandırır. Büyük bir fırtına” değerlendirmesinde bulundukları kaydedildi. 

SAMİMİ DAVRANMADILAR

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Biz ABD'nin teklifiyle birlikte burada gerçekten bir güvenli bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Bu süreçte Amerika'yla devam etmek, bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceği kanaati bizde var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor” diye konuştu. 

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞ HAZIRLIĞI 

Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı güvenli bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecilerin buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabii Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır” ifadelerini kullandı. 

BAŞKA ÇARE YOK

Başkan Erdoğan, Meclis açılışında yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır” demişti. 

SINIRA TAKVİYE SÜRÜYOR 

TSK'nın Suriye sınırına sevkıyatı devam ediyor. Önceki akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü TIR'ların olduğu yaklaşık 20 araçlık  konvoy, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Sınırda konuşlu tanklar da harekata hazır bekliyor. 

Pentagon: Uygulamaya çalışıyoruz 

Pentagon, Türkiye'nin talepleri yerine getirilmediği gerekçesi ile Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale etme ihtimaline ilişkin sorulara muhatap oldu. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder  “Güvenlik mekanizmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bu noktada ilerleme kaydetmeye devam ediliyor” diyerek net bir cevap veremedi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ