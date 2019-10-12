Mehmetçik göz açtırmıyor

TSK'nın Suriye Milli Ordusu'nun da katılımıyla sürdürdüğü hava ve kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde, 342 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın dünkü bölümünde, Asfar Neccar, Tel Halef ve Havale köyleri de teröristlerden temizlendi. Özgürleştirilen köy sayısı 14'e yükseldi. Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen harekat kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri dün sabahın erken saatlerinden itibaren obüs ve ateş destek unsurlarıyla vuruldu. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezinin batısı ve doğusunda, TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

TERÖRİSTLERDEN KALLEŞ TUZAK

Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki teröristler, SMO savaşçılarının bölgeye yaklaşması üzerine, askeri muhaliflerin kılığına girdi. Kendilerini SMO savaşçısı gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde gizlenek pusu kurdu. Teröristler kendilerine yaklaşan SMO askerlerine ateş açtı, 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü. Operasyonun devamında Dedat köyündeki teröristler imha edildi.

KİLİSEYİ ÜS OLARAK KULLANIYORLAR

Milli Savunma Bakanlığı'nca, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek, sınırın Türkiye tarafındaki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar düzenlediği duyurulan PKK/PYD-YPG’li teröristler yeni bir kirli oyunun içine girdi. Bebek katili terör örgütü, Tel Abyad’daki kiliseyi “üs” olarak kullanmaya başladı. TSK'nın dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçik'e saldırı düzenliyor.