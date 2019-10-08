Mehmetçik Fırat'ın doğusunu süpürecek

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la, önceki gün telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Trump görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Teröristlere kol kanat geren ABD'nin, süreci uzatma ve ‘ortak devriye' oyalama taktiğiyle PKK/YPG'yi kurtarmaya çalışmasına Ankara rest çekti. Başka çaresi kalmayan Washington yönetimi, aradan çekilmek zorunda kaldı.

PKK DEVLETİ PROJESİ ÇÖKTÜ

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından, “Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak” açıklaması yapıldı. DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı da vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye bundan böyle, ABD'nin son 2 yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak” denildi. ABD'nin terör örgütü ve uzantıları hamiliğini bırakmasının ardından harekete geçmek için emir bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önünde hiçbir engel kalmadı. Mehmetçik, Türkiye’nin sınırlarında PKK devleti oluşturma projesini tamamen ortadan kaldıracak ve vatanlarından olan 2 milyon Suriyeli'nin ülkelerine dönmesinin önünü açacak.

KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, Ankara’dan Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda habercilerin sorularını yanıtladı. Beyaz Saray'dan yapılan güvenli bölge açıklamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Görüşmemizden sonra bölgede, Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz, bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil” diye konuştu.

DEAŞ'LILAR DERDEST EDİLECEK

ABD'nin Suriye'de yakaladığı, sayılarının 10 bini bulduğu iddia edilen DEAŞ'lıların sorumluluğunun, bundan sonra Türkiye'de olacağına yönelik yapılan açıklama anımsatılan Erdoğan, “Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olanlara ilişkin bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili tabii bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi, burada bulunan DEAŞ'lılar var. 'Bu DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim” dedi.

M4'E ÇEKİLİYOR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki, ABD askeri noktalarını kullanan hareketli unsurlar çekiliyor. ABD ordusu, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn’la bu bölgelerin arasında bulunan askeri noktalarını, güneydeki M4 otoyoluna yakın hatlara kaydırıyor. Harekat bölgesindeki tüm ABD unsurlarının bir hafta içinde çekilmesi bekleniyor.

TEZKERE MECLİS'TE

Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’ye sunuldu. Tezkere, Meclis kararıyla 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasını düzenliyor. Tezkere, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

TSK EMİR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’yi ve sınırları tehdit eden terör örgütü ve uzantılarının temizlemek için bir süredir hazırlıklarını tamamladı. Büyük harekat için Suriye sınırına, Zeytin Dalı Harekatı’nın 8 katı daha fazla yığınak yapıldı. TSK’nın gözbebeği olan en seçkin birlikler bölgeye gönderildi.

Erdoğan, “Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi” dedi.

‘BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ’

Trump’la görüşmesinin ardından çekilmenin başladığını belirten Başkan Erdoğan, “Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz” dedi.

SIRBİSTAN'LA İLİŞKİLERİMİZ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Başkan Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıldönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen iki lider, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, “Türkiye ve Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı, gerçekten göz kamaştırıyor” dedi. Anlaşmaların imza töreninde ortak basın toplantısı düzenlendi. Daha sonra iki lider, Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak etti.

‘TÜRKİYE BİR DAKİKA BİLE BEKLEYEMEZ’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket ettiğini belirterek, “Ancak Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir” ifadelerini kullandı.