Mehmetçik emir bekliyor

Türkiye’nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu engellemek ve yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü sağlamak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat artık an meselesi. Başkan Erdoğan’ın ABD’ye verdiği 2 haftalık sürenin sonuna gelindi. Washington yönetimi ise teröristlere silah başta olmak üzere çeşitli sevkıyat ve desteğe devam ediyor.

ANKARA’NIN SABRI KALMADI

Kararlı tutumundan geri adım atmayan Ankara, ABD’nin oyalama taktiklerine rağmen harekat için hazırlıklarını tamamladı. Bir süredir aralıklarla devam eden sınır hattındaki birliklere komando, zırhlı araç, top ve tank sevkıyatı dün de sürdü. Sıfır noktasına yapılan sevkıyatın bir kısmıyla, sınır ötesindeki güvenlik güçlerine de takviye yapıldı.

'TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ'

Önceki akşam Fırat’ın Doğusu’na yönelik harekâtın da masaya yatırıldığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada, “Türkiye’nin, güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; millî güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir” denildi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda harekata yönelik son detayları paylaşmasının ardından sınır hattındaki hareketlilik de dün hız kazandı. Güvenlik güçleri, PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusundaki tüm faaliyetlerini adım adım izliyor. Örgütün stratejik hedefleri tek tek belirlendi. İstihbarat birimleri, PKK’nın bölgedeki yapılanmasıyla ilgili tüm bilgileri TSK'ya aktardı.

TÜNELLERE SAKLANDILAR

Teyakkuz halinde bekleyen güvenlik güçleri hem hava hem de kara operasyonu için hazır bekliyor. PKK/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı’yla özgürleştirilen Afrin'de olduğu gibi, yer altına çekilerek olası operasyona karşı hazırlık yapılıyor. Hazırlanan tüneller ve yer altındaki sığınakları aynı zamanda örgüt üyelerini motive etmek için kullanılıyor. Örgüt üniformalarını çıkaran bir grup terörist, sivillerin arasına karıştı.

YPG’DEN AFRİN’E TOPÇU SALDIRISI

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK’lı teröristler, Başilhaya köyünden düzenlenen topçu saldırısıyla Afrin kent merkezini hedef aldı. Teröristlerin saldırısında bir kişi yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

TEK TEK İNLERİNE GİRİLECEK

KIŞ OPERASYONLARI BAŞLADI

Güvenlik güçlerinin sürekli operasyon halinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2019 yılı için ilkbahar-yaz operasyonlarımızı tamamladık. 12 bin 382 operasyon gerçekleştirdik” dedi. Sonbahar-kış operasyonlarına başladıklarını ve planlanan operasyon sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artırıldığını açıklayan Soylu, “Kış operasyonlarımızın da planlamasını yaptık. Herkes bilsin ki bu kış boyunca bu dağların tamamı bizimdir” ifadelerini kullandı. Yılbaşından bugüne kadar 108 sözde üst düzey PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, örgütün hem eleman temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiğini belirtti. Kıran operasyonlardaki ise 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 68 mağara ve sığınağın imha edildiğini söyledi.