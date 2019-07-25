Mehmetçik Emir bekliyor

ABD, terör örgütü PKK’yı Suriye’nin kuzeyinden tamamen temizleyecek güvenli bölge formülünü ertelemek için her yola başvuruyor. Washington yönetimi, son olarak ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i güvenli bölgeyi görüşmek üzere Türkiye’ye gönderdi. Ankara’nın şartlarına bile yaklaşmayan tekliflerle masaya oturan Jeffrey başkanlığındaki heyet, Türkiye’de umduğunu bulamadı. ABD’li heyetin teklifi adeta ‘PKK için güvenli bölge’ oluşturmaya öngörüyor.

MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Ankara, Münbiç’tekine benzer oyalama taktiklerine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragualı mevkidaşı Denis Moncada Colindres’yle ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ilişkin Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo’yla yaptığı telefon görüşmesinde Jeffrey'nin yeni öneriler getireceğini kendisine söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, “Güvenli Bölge” konusunda, eskisinden farklı olarak bu güvenli bölgenin içinde kimlerin olacağı ve askerler arasında bazı yeni fikirlerin olduğunu kaydetti. Güvenli bölgenin derinliği, bu bölgeyi kimlerin kontrol edeceği ve bölgeden YPG/PKK'lıların tamamen çıkarılması konularının kendileri için çok hassas olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu konularda henüz daha bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur, o bölgelerde üs kurulacaksa nasıl olur, askerler bu teknik konuyu görüşüyor” diye konuştu.

KÖTÜ İZLENİM EDİNDİK

Çavuşoğlu, “ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik” dedi. Bakan Çavuşoğlu, bir oyalamanın olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim sabrımız kalmadı” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle ya da bizim yaptığımız önerilere gelerek bir mutabakata varmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

SALDIRILARI TOLERE EDEMEYİZ

Münbiç Yol Haritası'nın amacının, YPG/PKK'nın tamamen Münbiç'ten çekilmesi ve buraları kimin yöneteceği, kimlerin burada yer alacağı konusunda, Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışarak bölgenin istikrara kavuşturulması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Münbiç modelinin güvenli bölgeye de taşınabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi. Başkan Erdoğan'ın harekatla ilgili bir talimatı vardı. Trump'ın ricası üzerine biz bu harekâtı durdurduk” diye konuştu. Türkiye'ye yönelik saldırıları tolere edemeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “O nedenle arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız” dedi.