Mehmetçik’e 66 bin milli piyade tüfeği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca (MKEK) tasarlanıp, üretilen MPT serisi tüfeklerle keskin nişancı tüfeklerinde seri üretim sürüyor. Sınır ötesinde, terörle mücadelede, eğitimlerde ve tatbikatlarda yaygın olarak kullanılan milli piyade tüfekleri MPT-76 ve MPT-55’le keskin nişancı tüfekleri KNT-76 ve Bora-12'nin seri üretimi, Kırıkkale'deki silah fabrikasında devam ediyor.

AĞIR TESTLER

Soğuk, sıcak, kum, yağmur ve çamur gibi ağırlaştırılmış testlerden hatasız geçen silahlar, kullanıcıların beğenisini topluyor. Bu yıl 66 bin silah üreteceklerini belirten MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, “Önceliğimiz TSK'nın hafif silah ihtiyacını karşılamak. Bunu karşıladıktan sonra yurtdışından gelen talepleri de değerlendireceğiz” dedi.

KAPASİTE ARTIRILDI

Gümüş, “2018'de 58 bin adet silah üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl, bütçemize koyduğumuz 66 bin silah üretiminin yaklaşık 40 binini bitirdik. Geri kalan kısmını da önümüzdeki aylarda bitireceğiz” ifadelerini kullandı.