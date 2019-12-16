Mehmetçik Barış Pınarı'nı aydınlatıyor

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yıllarca baskı ve zulümle sömürülen, en temel ihtiyaçları bile karşılanmayan Tel Abyad ve Resulayn sakinleri, Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından huzura kavuştu. Bölgedeki halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde yapılan çalışmalarla, her iki ilçedeki okul ve hastaneler onarıldı, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımları yapıldı.

HATLAR ONARILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekât bölgesinde yaşayan Suriyelilerin, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Resulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı vurgulandı.

Bölgede toplam 26 su kuyusu hizmete açıldı.

SU KUYULARI AÇILIYOR

Bakanlık açıklamasında, “Resulayn'daki elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor. Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle, bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı. Özellikle Resulayn'da 15 su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı” denildi.