Mehmetçik, adım adım Münbiç’e ilerliyor

Fırat'ın doğusuyla batısı arasında köprü konumundaki Münbiç kurtarıldığında, terör koridoruna en büyük darbe vurulmuş olacak. TSK ve SMO ordusu birlikleri Tel Abyad ve Resulayn’ın ardından Münbiç’i de teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı.

HIZLA MERKEZE YÜRÜYORLAR

Türkiye sınırında konuşlanan komandolar ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru harekete geçti. Kısa sürede ilçe merkezine 10 kilometre yaklaşan kahraman Mehmetçik ve SMO güçleri, 3 köyü birden kurtardı. Operasyonda rejim güçlerine ait bir tank da imha edildi.

Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. TSK ve SMO birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.

F-16’LAR HAVALANDI

Türk jetleri de operasyona havadan destek veriyor. Bölgenin teröristler tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle, askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Mehmetçik ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı. Fırat'ın doğusuyla batısı arasında köprü konumundaki Münbiç kurtarıldığında, terör koridoruna en büyük darbelerden biri vurulmuş olacak.

PANİĞE KAPILDILAR

Harekâtta her geçen gün ağır darbeler alan YPG/PKK ise paniğe kapıldı. Mevzilerde ağır silahlarla bekleyen teröristler, Suriye’nin Detath bölgesindeki Münbiç sınırındaki mevzilere rejime ait bayrak astı. PKK/YPG, nüfusunun yüzde 75'i Araplardan oluşan ilçeyi 3 yıldır işgal altında tutuyor.