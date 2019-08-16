16 Ağustos 2019 Cuma 13:56:32 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:25:15
Mehmetçik, 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
AA
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