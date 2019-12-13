Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti

MSB: Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP’ leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.