13 Aralık 2019 Cuma 14:29:22 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 14:32:12
Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti
Rasulayn’da teröristlerin menfez içerisine tuzakladığı uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.
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