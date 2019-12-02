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02 Aralık 2019 Pazartesi 10:10:59 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:25:06

Mehmet Metiner: Arınç'tan cesaret alıp yeniden örgütleniyorlar

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla FETÖ’cülerin Bülent Arınç’tan cesaret alarak yeniden örgütlendiğini yazdı. Önemli tespitlerde bulunan Metiner, "Bu gerçekleri görmez ve içimizdeki urlardan temizlenmezsek yarın yazıklandığımızda yanımızda kimseyi bulamayız, biline!" ifadelerini kullandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Eski AK Parti Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden örgütlenmekte olduğunu belirterek, “15 Temmuz’un korkusunu üzerlerinden atmışa benziyorlar. Türkiye’nin her yerinde tekrar uyuyan hücrelerini harekete geçirdiler.” dedi.

“BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI”

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “FETÖ’nün kamudaki faal yapısına dair verdiği rakamların ürkütücü olduğunu” söyledi. Mehmet Metiner, bu rakamların bile “buzdağının görünen kısmı” olduğunu vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Kayseri’yi de içine alan çeşitli illerde yapılan operasyonların devam ettiğini hatırlatan Metiner, şu notu düştü:

“İlginçtir; Kayseri’de Pensilvanya benzetmesi üzerinden FETÖ’nün yeniden yapılanmasına yönelik yaptığım sert eleştirilerden rahatsızlık duyup ertesi gün ‘Mehmet Metiner Kayseri’yi Pensilvana’ya benzeterek Kayseri’ye ve Kayserililere hakaret etmiştir!’ diye gündem saptırıp ilk tepkiyi koyan kişinin döviz bürosu da bu operasyonun kapsamı içinde.”

“FETÖ SÖYLEMLERİNİ İÇİMİZDEN BİRİLERİ DE DİLLENDİRİYOR”

FETÖ’cülerin cesaretle örgütlendiklerini ve çeşitli kılıklara bürünerek herkesi zehirleyebildiklerini belirten Metiner, “Bir bakıyorsunuz FETÖ söylemlerini içimizden birileri de dillendiriyor. Sözgelimi, “mağduriyet söylemi!” gibi...” sözlerine yer verdi.

“ARINÇ GİBİLERDEN CESARET BULUYORLAR”

Paylaşımlarının devamında “Peki FETÖ’cüler bu cesareti nereden alıyorlar?” sorusunun yanıtını arayan Metiner, “Hiç oraya buraya çekmeden söyleyeyim: ‘KHK faciadır!’ diyen Bülent Arınç gibilerden, hâlâ sistem içinde varlığını sürdüren kripto elemanlardan…” dedi.

“BU GERÇEKLERİ GÖRMEZSEK, YARIN YANIMIZDA KİMSEYİ BULAMAYIZ”

Mehmet Metiner, paylaşımlarını şu ifadelerle sona erdirdi:

“İşte söylüyorum: Hâlâ her yerdeler… Hâlâ parasal açıdan güçlüler… Hâlâ sahip oldukları ekonomik güç dolayısıyla devşirebiliyorlar… ve hâlâ kılık değiştirdikleri her yerde etkili konuma geçebiliyorlar… Bu gerçekleri görmez ve içimizdeki urlardan temizlenmezsek yarın yazıklandığımızda yanımızda kimseyi bulamayız, biline!”

 

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