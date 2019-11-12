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Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz

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12 Kasım 2019 Salı 09:48:19 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 10:48:31

Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz

Eymür, MİT'te etkin görevler aldığı yılların ardından 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas cinayetiyle ilgili Perinçek'e suçlamalar yöneltti

Eski Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında canlı yayında sert bir tartışma yaşandı.

Mehmet Eymür, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programda ABD'ye çalışırken yakalanan eski MİT'çileri gündeme getirdi.

Eymür, "Perinçek için 'fabrikatör' lafı bir istihbari terimdir. Yalan haber yayanlara verilir. Türkiye'de 2 tane Amerikan casusu yakalandı. Bunların bir tanesi Sabahattin Savaşman bir tanesi de Turan Çağlar'dır. Bunların ikisine de sahip çıkan Perinçektir. Acaba buna ne diyor?" sorusuna Perinçek şöyle yanıt verdi:

"Yalan söylüyor. Sabahattin Savaşman ile beraber CIA'ya çalıştılar. Sabahattin Savaşman'ın itiraflarını da biz Aydınlık olarak yayınladık. CIA'ya nasıl çalıştıklarını biz deşifre ettik."

Eymür daha sonra ise "Tamam Savaşman'a öyle cevap veriyor. Turan Çağlar yazı kurulunda değil miydi?" sorusunu yöneltti.

Perinçek, şöyle devam etti:

"Hayır efendim yalan söylüyorsunuz. Turan Çağlar'ın bizim yazı kurulunda ne ilgisi var. Hiçbir ilişkisi yok. Turan Çağlar, Barış Manço'nun kayınpederiydi galiba. Öyle adamlar bizim yazı kurullarımıza giremez. Sizin mesai arkadaşlarınız onlar. Beraber CIA'ya ve MOSSAD'a çalıştınız. 12 Mart darbesini milletin başına beraber ördünüz. 12 Mart'ta da varsınız, 12 Eylül'de de varsınız. Sizi işkence hanelerden tanıyoruz."

Mehmet Eymür de Perinçek'in sözlerine, "Bunları ispat edemediğiniz müddetçe müfteriden başka bir şey değilsiniz" diyerek yanıt verdi.

Perinçek ve Eymür arasında yaşanan tartışma şöyle devam etti:

Eymür daha sonra yayında 90'lı yıllarda suikasta kurban giden MİT'çi Hiram Abas'ın öldürülmesiyle ilgili Doğu Perinçek'i suçladı.

Mehmet Eymür: Yaptığınız yayınlarla Hiram Abas'ı hedef göstertiniz öldürttünüz.Hiram Abas'ı öldürten sizsiniz.

Doğu Perinçek: Sizi hedef gösterdiğimiz doğru.  Yani şöyle; Bakın yaşıyorsunuz. Ama sizlerin ama bu ülkenin başına 12 Mart, 12 Eylül çoraplarını Amerika ile Gladyo ile birlikte ördüğünüzü. Orada Amerika'ya memurluk yaptığınızı. Biz yayın organlarımızda gümbür gümbür ortaya koyduk ve vazifemizi yaptık.

Mehmet Eymür: Siz Hiram Abas'ı öldürttünüz diyorum. Savcılarda dinlesin programı. Adresini gösterdiniz, telefonlarını verdiniz, resimlerini çektiniz.

Doğu Perinçek: Evet çektik.

Mehmet Eymür: Arabasının plakasını verdiniz. Bunu o çok sevdiğiniz Amerika'da yapsanız.  Ömür boyu hapiste kalırdınız, biliyor musunuz?

Independent Türkçe

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