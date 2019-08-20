Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir? Mehmet Doğan Cüceloğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araşırılıyor. Sakarya'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi. Mehmet Doğan Cüceloğlu ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yapmıştır.

Sonrasında Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yapan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla bir sene süreyle Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.

1980-1996 seneleri arasında ABD Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fullerton'da görev yapan Cüceloğlu'nun kırkı aşkın Türkçe ve İngilizce bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 1996 senesinden bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana babalara ve iş adamlarına yönelik seminerlere, konferanslara ve atölye çalışmalarına ağırlık vermiştir.

1990 yılından bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.

ESERLERİ:

İçimizdeki Biz

İçimizdeki Çocuk

İnsan ve Davranışı

İyi Düşün Doğru Karar Ver

'Keşke'siz Bir Yaşam için iletişim

Savaşçı

Yeniden ınsan ınsana

Yetişkin Çocuklar