  • Bist 100
    99.363
  • Dolar
    5,6271
  • Euro
    6,3474
  • Altın
    256,5851
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Bachelet: Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir Bachelet: Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir
Siirt'te terör operasyonunda 1 askerimiz şehit , 1 askerimiz yaralı Siirt'te terör operasyonunda 1 askerimiz şehit , 1 askerimiz yaralı
YTB Başkanı Eren: Türkiye Bursları bize öz güven ve hoşgörü kattı YTB Başkanı Eren: Türkiye Bursları bize öz güven ve hoşgörü kattı
Galatasaray'ın istediği Nzonzi'den transfer açıklaması Galatasaray'ın istediği Nzonzi'den transfer açıklaması
Terör devleti İsrail'den Filistin Kupası final maçına engel Terör devleti İsrail'den Filistin Kupası final maçına engel
EGM trafik cezalarına ilişkin iddiaları yalanladı EGM trafik cezalarına ilişkin iddiaları yalanladı
TCMB "Anlatı, Yer ve Zaman" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu TCMB "Anlatı, Yer ve Zaman" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Meclisten Adalar ve Pendik'te 'fayton' incelemesi Meclisten Adalar ve Pendik'te 'fayton' incelemesi
Başkan Erdoğan, nikah şahitliği yaptı Başkan Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
İstanbul'da eğlence yerlerindeki gürültü kirliliği denetimleri artırılacak İstanbul'da eğlence yerlerindeki gürültü kirliliği denetimleri artırılacak
Stromboli Yanardağı aktif hale geçti: 1 kişi öldü Stromboli Yanardağı aktif hale geçti: 1 kişi öldü
Nemanja Andusic, Trabzonspor'da Nemanja Andusic, Trabzonspor'da
Etkin felsefe atölyesi başladı Etkin felsefe atölyesi başladı
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar daha da artacak Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar daha da artacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
Trabzonspor'dan bir genç transferi daha Trabzonspor'dan bir genç transferi daha
Kanserde tümörlü hücrelerdeki zayıflık keşfedildi Kanserde tümörlü hücrelerdeki zayıflık keşfedildi
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 polis öldü Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 polis öldü
Ürdün ile İsrail arasındaki gaz anlaşmasının detayları açıklandı Ürdün ile İsrail arasındaki gaz anlaşmasının detayları açıklandı
Max Kruse üç yıllık sözleşmeyi imzaladı Max Kruse üç yıllık sözleşmeyi imzaladı
Bakanlıktan açıklama geldi! Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu... Bakanlıktan açıklama geldi! Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu...
Emre Mor'dan mesaj: Galatasaray'da oynamak istiyorum Emre Mor'dan mesaj: Galatasaray'da oynamak istiyorum
Fenerbahçe, CSKA'dan ayrılan Abel Hernandez'in peşinde Fenerbahçe, CSKA'dan ayrılan Abel Hernandez'in peşinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 21:14 | Çarşamba

Meclisten Adalar ve Pendik'te 'fayton' incelemesi

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Adalar'da ve Pendik'te faytonlara sürülen atların durumuna ilişkin incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve üyeler, Adalar'da inceleme yaptı. Faytonlara sürülen atların durumunu yerinde gözlemleyen komisyon üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.

Komisyon ayrıca, Pendik Tepeören'de bulunan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nı da gezdi.

İncelemelerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Yel, Adalar'da faytonlara koşulan atlar ile ilgili sorunlar yaşandığını söyledi.

Başta Büyükada olmak üzere adalarda incelemelerde bulunduklarını aktaran Yel, şöyle konuştu:

"Büyükada'daki gezimizde fayton garajı olarak nitelenen yerleri ve atların tura çıkmadan önce kaldıkları yerleri gördük. Belediye tarafından yapılan hayvan ahırlarını gördük fakat ne yazık ki denetim yapılmadığından, üzerlerinde bir otorite baskısı olmadığından gelişigüzel kullanıldığını, hayvan hakları ihlalleri olduğunu, buralarda sağlıksız hayvanların bulunduğunu gördük. Bunun ötesinde hayvan ahırlarının üstünde insani olmayan şartlarda kalan seyisleri gördük. Hem insan hakları ile ilgili ihlaller var hem de hayvan hakları ile ilgili ihlaller var. Dolayısıyla buralarda kalan vatandaşlarımızın hayvanlardan geçebilecek hastalıkların etkisi altında kalabileceklerini gördük. Aldığımız bilgilere göre her yıl hayvanlarda hastalıklar görülmekte ve bunlardan insanlar etkilenmekte. Belediye dışında yapılan, ahır denemez buralara, barakalarda kalan hayvanları da gördük." 

Başkan Yel, hayvanlara yapılan kötü muamelelerle ilgili aldıkları şikayetlere değinerek, "Özellikle turizm sezonu geçtikten sonra eğer hayvan zayıf düşmüşse kaderlerine terk edildiği, adanın orman bölgelerine aç susuz bırakılarak öldüğü yönünde iddialar var. Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları var. Yaptığımız gezi ve incelemelerde ne yazık ki bu iddiaların doğru olabileceği kanaati bizde oluştu. Burada hem Büyükşehir Belediyesine hem Adalar Belediyesine hem  Valiliğe hem Tarım İl Müdürlüğü'ne hem de UKOME'ye düşen görevler var. Temmuz ayı sonuna kadar Komisyon olarak hazırlayacağımız raporda bunu önemli bir bölüm olarak sunacağız. Adalar'da 100 yıldır bir kültür olarak özdeşleşmiş olan faytonculuğun bir sorun haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Amacımız faytonların tamamen kaldırılması değil, şartlar düzeltildikten sonra azaltılmış sayıda faytonun bu bölgede çalışmasının turizm açısından uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun dışında elektrikli araçlarla da ulaşımın sağlanabileceğini düşündüklerini dile getiren Yel, gezdikleri barınakla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Gerçekten burası, yaralı hayvanların tedavi edildiği ameliyathaneleri, ayrıca kısırlaştırma üniteleri olan, geçici sure burada kalması gereken hayvanların, aynı anda en fazla 20 köpeğin barınabildiği, büyük bahçeli binaları olan modern bir tesis. Burasının Türkiye'nin dışında dünya ve Avrupa'daki en iyi barınaklardan biri olduğu iddia ediliyor. Hayvanseverler buraya getirilen hayvanların sürekli burada kalmasına karşılar. İlgili kanunlarımızda da sağlıksız hayvanların rehabilite edilmesi, kısırlaştırılmasının ardından bulundukları ortama geri bırakılmasının altı çiziliyor. Bu kanunlara da bu barınakta harfiyen uyulmakta. Bizim amacımız bu tarz barınakların ülkemizin her yerinde yaygınlaştırılması. Buradan daha iyi şartların da geliştirilerek gerçekten 21. yüzyıla yakışan, gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye’de hiçbirimizin vicdanını sızlatmayacak şekilde dünyaya örnek olabilecek barınakların kurulması. Bu bizim temel hedefimiz. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz."

AA

Fahrettin Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
Kanserde tümörlerdeki zayıflık keşfedildi
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
'Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri'
Festivalde kaybolmuştu... Cesedine ulaşıldı
Nemanja Andusic, Trabzonspor'da
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Son dakika... Bir ülkeden daha FETÖ'ye darbe! Maarif Vakfı'na devredildi
Fenerbahçe, CSKA'dan ayrılan Abel Hernandez'in peşinde
Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ