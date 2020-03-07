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07 Mart 2020 Cumartesi 17:18:49 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:30:23

Meclis'teki kapalı oturumdan 3 gün sonra CHP, HDP ve PKK aynı masaya oturdu

İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen kapalı oturumda, devlet sırrı niteliğindeki bilgiler milletvekilleriyle paylaşıldı. O kritik toplantıdan üç gün sonra CHP ve HDP milletvekilleri, Almanya'da terör örgütü PYD/PKK temsilcileriyle bir araya geldi.

Berlin'de düzenlenen toplantıya CHP adına İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP adına Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve terör örgütü PYD'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed katıldı. Alman Federal Meclisi Sol Parti ve Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir toplantı düzenlendi.


Berlin'de düzenlenen toplantıya dünyanın çeşitli noktalarından terör örgütü temsilcileri ve yandaşları katıldı.

CHP, HDP ve terör örgütü PYD aynı masada

Toplantıya Suriye'den terör örgütü PYD'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed ile heyeti, Irak'tan terör örgütü PKK'ya yakın siyasiler, Türkiye'den CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldı.


Terör örgütü PYD'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed.


CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (solda), HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar (sağda).

Firari Dündar ve provokatör Roth da oradaydı

Toplantıda MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve Gezi olaylarında provokatörleri organize ettiği belirlenen Alman Parlamenter Claudia Roth hazır bulundu.


Firari sanık Can Dündar (solda)


Alman Parlamenter Claudia Roth

'Kantonları birleştirip devlet kuralım'

Terör örgütü PYD'nin Suriye kuzeyindeki sözde kantonlarıyla, Kuzey Irak ve Türkiye'nin güneydoğusunu kapsayan bir alanda sözde 'devlet' kurulması fikrinin ortaya atıldığı toplantıda skandal ifadeler kullanıldı.

CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun, programın organizatörü kurumlara ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda yer almaması ve şahsi hesabından da bu yönde paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Konuşulanlar devlet sırrı niteliğinde

Terör örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıdan üç gün önce, TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturum gerçekleşti. İdlib'de, Esed rejimi tarafından askerlerimizin şehit edilmesi gündemiyle toplanan Genel Kurul'a 'devlet sırrı' niteliğinde bilgilendirme yapıldı.

Hem Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerinden gelen tüm soruları cevapladı.

(Yenişafak)

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