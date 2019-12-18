  • Bist 100
    110575
  • Dolar
    5,9288
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    280,3060
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump için kritik gün! Azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı Trump için kritik gün! Azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı
BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
İstanbulspor-Fenerbahçe İLK 11'LER İstanbulspor-Fenerbahçe İLK 11'LER
TBB: Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı TBB: Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı
MSB duyurdu: Tel Abyad’da hain saldırı MSB duyurdu: Tel Abyad’da hain saldırı
Bakan Kurum'dan dar gelirliye sosyal konut müjdesi Bakan Kurum'dan dar gelirliye sosyal konut müjdesi
Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan' Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'
Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan' Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'
Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Acılı anne Adnan Oktar organize suç örgütüne isyan etti: Evlatlarımı çaldılar Acılı anne Adnan Oktar organize suç örgütüne isyan etti: Evlatlarımı çaldılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Uzmanlar uyarıyor: Böbrek sağlığı için turşuyu daha az tuzla yapın Uzmanlar uyarıyor: Böbrek sağlığı için turşuyu daha az tuzla yapın
Bakan Selçuk: Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Bakan Selçuk: Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok
ABD’de kritik gün: Trump’ın geleceği ne olacak? ABD’de kritik gün: Trump’ın geleceği ne olacak?
MasterChef Güzide villasını satıyor! 7 milyon sanılıyordu ancak fiyatı dudak uçuklattı! MasterChef Güzide villasını satıyor! 7 milyon sanılıyordu ancak fiyatı dudak uçuklattı!
Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü
Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi
Çin'de ömür boyu hapse mahkum edilen Uygur Türkü İlham Tohti'nin Sakharov Ödülü, kızına takdim edildi Çin'de ömür boyu hapse mahkum edilen Uygur Türkü İlham Tohti'nin Sakharov Ödülü, kızına takdim edildi
Antalya'da banka şubesine silahla girmişti! Güvenlik görevlisine verdiği not ortaya çıktı Antalya'da banka şubesine silahla girmişti! Güvenlik görevlisine verdiği not ortaya çıktı
Çanta dolusu parayla moral veren başkan: Arkadaşlarımıza güveniyoruz Çanta dolusu parayla moral veren başkan: Arkadaşlarımıza güveniyoruz
Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır
BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı
Guterres: Dünya genelinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta ise artış görüyoruz Guterres: Dünya genelinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta ise artış görüyoruz
Abdullah Avcı: Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim Abdullah Avcı: Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:26:16

Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda tank palet fabrikasıyla ilgili eleştirilerde bulunan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'e sert yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Katar değil, Almanya, İngiltere, İsrail, Otokar alsaydı başka bir şey mi söyleyecektiniz? Siz tankların üretilmesine, teröristlerin yok edilmesine mi karşısınız?" sorusunu yöneltirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a ise 'hodri meydan' diyerek televizyon kanalında tartışmaya çağırdı.

TBMM'de devam eden 2020 Bütçe Görüşmelerinde, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında Tank palet fabrikası üzerinden tartışması yaşandı.

Genel Kurul’da konuşma yapan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, "Vatan topraklarının, silah fabrikasının Katar'a peşkeş çekildiği" iddiası üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bunun külliyen iftira olduğunu, aynen iade ettiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Katar değil, Almanya, İngiltere, İsrail, Otokar alsaydı başka bir şey mi söyleyecektiniz? Siz tankların üretilmesine, teröristlerin yok edilmesine mi karşısınız?" sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, tank palet fabrikasıyla ilgili hiç ihale yapılmadığını, ihalenin ALTAY tankıyla ilgili olduğunu belirtirken, 'Grup Başkanvekili istediği televizyonda, yanına Milli Savunma Bakanını da alsın, tek başıma çıkıp milletin hakkını, hukukunu milletin karşısında anlatacağım." diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN'

CHP'li Özkoç'un canlı yayın talebine 'hodri meydan' diyen Akbaşoğlu, "Teke tek, arzu ettiğiniz, istediğiniz ortamda, istediğiniz televizyonda sizinle bu konuyu konuşurum. Sizden teklif bekliyorum. Vatana siz ihanet ediyorsunuz, ihaneti siz yapıyorsunuz; tavır ve duruşlarınızla, ortaya koyduğunuz yaklaşımla. Milli strateji hedeflerine ket vurarak siz vatana ihanet ediyorsunuz. Türkiye kalkınacak diye ödünüz kopuyor. Milli tankımızı size rağmen yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ