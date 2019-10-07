Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

TBMM'de bu hafta başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında Meclis'e her hafta farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' Meclis'te olacak. 'Nöbetçi bakan' milletvekillerinin taleplerini alacak.

(DHA)