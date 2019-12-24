Meclis'te Libya tezkeresi hazırlığı
Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat sonrası tezkere için çalışma yapılıyor.
Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat sonrası bölgeye asker göndermenin yolunu açan tezkere için çalışma yapılıyor
RUSYA VE TÜRKİYE LİBYA KONUSUNDA ANLAŞTI
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklaması geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova’da Rus ve Türk uzmanların istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Görüş alışverişinin ardından, Libya’daki krizin erken çözümüne olası yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı." denildi.
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