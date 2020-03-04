  • Bist 100
    111097
  • Dolar
    6,1212
  • Euro
    6,8286
  • Altın
    317,0490
İstanbul
11 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi! SGK promosyon miktarını açıkladı Emeklilerin beklediği haber geldi! SGK promosyon miktarını açıkladı
ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı cinayetine dair gizli belgelerin yayımlanması çağrısı ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı cinayetine dair gizli belgelerin yayımlanması çağrısı
Yenidoğana hastaneden taburcu olmadan işitme taraması yapılacak Yenidoğana hastaneden taburcu olmadan işitme taraması yapılacak
İçişleri Bakanı Soylu: saat 09.00 Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 İçişleri Bakanı Soylu: saat 09.00 Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844
İranlı bakan koronavirüse yakalandı İranlı bakan koronavirüse yakalandı
Polonya'da ilk koronavirüs vakası Polonya'da ilk koronavirüs vakası
Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık
İYİ Parti'li İsmail Koncuk Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini böyle savundu İYİ Parti'li İsmail Koncuk Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini böyle savundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen İranlı heyete: Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen İranlı heyete: Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım
Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni
Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni "Kahramanlarımızın yanındayız" Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni "Kahramanlarımızın yanındayız"
ABD'den İsrail'e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı ABD'den İsrail'e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı
3 Dev kurumu birleştirdi! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor 3 Dev kurumu birleştirdi! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor
MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon
Başkan Erdoğan: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum Başkan Erdoğan: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum
Belediye birim müdüründen Başkan Erdoğan'a imdat mektubu! CHP'li belediyenin zulmünü anlattı Belediye birim müdüründen Başkan Erdoğan'a imdat mektubu! CHP'li belediyenin zulmünü anlattı
PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı
FED kararı sonrası gözler Dolarda! FED kararı sonrası gözler Dolarda!
FETÖ'cülerin göçmen taktiği! Eski yüzbaşı olduğu ortaya çıktı FETÖ'cülerin göçmen taktiği! Eski yüzbaşı olduğu ortaya çıktı
Umreden dönenlere sıkı tarama! Umreden dönenlere sıkı tarama!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Mart 2020 Çarşamba 08:08:00 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:15:17

Meclis'te İdlib oturumunda konuşulanlar "Devlet sırrı" olacak

Meclis, İdlib’de askerimizin şehit edilmesinin ardından kapalı oturumda bir araya geldi. Oturumda Meclis tutanakları "Devlet sırrı" kabul edildiği için 10 yıl boyunca mühürlü zarflarda saklanacak.

TBMM Genel Kurulunda, TSK’nın Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yürüttüğü İdlib’deki gelişmeler hakkında kapalı oturum gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı Genel Kurul’da, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, otuzar dakika süreyle milletvekillerini bilgilendirdi. Oturumda, AK Parti adına Ahmet Yıldız ile Efkan Âlâ, MHP’den Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’den Ahmet Ünal Çeviköz ve Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti adına Ahmet Kâmil Erozan, HDP adına ise Tulay Hatımoğlulları Oruç ve Saruhan Oluç birer konuşma yaptı.

AKŞENER KATILAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oturuma katılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadığı için Genel Kurul salonunda yer almadı.

Saat 15.00’te başlayan kapalı oturum için saatler öncesinde hazırlık yapıldı. Meclis ana binası ile kulislere, personel ve ziyaretçiler alınmazken; Genel Kurul salonu bitişikteki basın büroları da boşaltıldı.

Oturumda tutanakları yeminli stenograflar tuttu. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı.
Tutanaklar bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlendi ve Meclis arşivine kaldırıldı. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler “devlet sırrı” olarak kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor.

EN SON 2015’TE YAPILMIŞTI

 On sene boyunca sır olarak saklanan gizli görüşme tutanakları, süre aşıldıktan sonra, Meclis’te grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulunun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulundaki oylamayla açılabiliyor.

TBMM’de son olarak 17 Şubat 2015’te İç Güvenlik Kanunu ile ilgili bir kapalı oturum yapılmıştı.

“MİLLÎ BİR MESELE…”

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, “Millî bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum” cevabını verdi.

(Türkiye)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER