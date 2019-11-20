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20 Kasım 2019 Çarşamba 11:48:29 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:58:13

Meclis'te 'Bu hanıma haddini bildirin' gerilimi!

Meclis Genel Kurulu'nda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. CHP'li Özkoç'un TBMM Başkanvekili Celal Adan’a Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan çağrısı ise gerilimi tırmandırdı.

TBMM Genel Kurulu’nda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Bu skandal sözler sonrası Başkan Erdoğan duruma el atarak, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.

KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİNE 'ULAN'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsaade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

"BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' diye bağırdı.

(TBMM Genel Kurulunda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlü tartışması büyüyünce CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik yaşadı.)

"Genel Kurul'da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir" dedi.

"CLINTON KARŞISINDAKİ DURUŞUNU HATIRLATTIM"

Ben de AK Parti'nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit'in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

(Fotoğrafta AK Partili Özlem Zengin)

"ÖZKOÇ GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. "Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin" ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

"HALA AYNI KAFADALAR"

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

"SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA, ZİHNİYETLERİ DEĞİŞMEDİ"

Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.

28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 111 milletvekili çıkararak meclisteki yerini aldı. Bu vekillerden biri de İstanbul'dan seçilen Merve Kavakçı'ydı.

BAŞÖRTÜSÜYLE TBMM'YE GELDİ

İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı 2 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Meclisin açılış oturumuna katılmak için Genel Kurul Salonu'na geldi.

SIRALARA VURARAK YUHALADILAR

Merve Kavakçı'nın başörtüsüyle meclis Genel Kuruluna girmesi üzerine Demokratik Sol Parti milletvekilleri sıralara vurarak ve yuhalayarak protestolara başladı. Meclis'teki protestolardan en çok akılda kalan ise DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise Meclis kürsüsüne gelerek sarf ettiği şu cümleler oldu:

"BU HANIMA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

"Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!"

ÖNCE TBMM'DEN SONRA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Bülent Ecevit ve DSP milletvekillerinin şiddetli protestoları altında Merve Kavakçı genel kurul salonundan milletvekili yeminini edemeden ayrılmak zorunda kaldı. Meclis'te yaşanan bu krizin ardından Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı.

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