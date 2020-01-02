  • Bist 100
    114681
  • Dolar
    5,9588
  • Euro
    6,6841
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle
ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı
İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı! İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı!
Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!
Meclis olağanüstü toplanıyor! Tarihi gün Meclis olağanüstü toplanıyor! Tarihi gün
Mahmud Ahmedinejad: 2020’de Mehdi gelecek Mahmud Ahmedinejad: 2020’de Mehdi gelecek
Dolar 2020 yılına nasıl başladı? Dolar 2020 yılına nasıl başladı?
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!
MTV ne zaman ödenir 2020? GİB MTV ödeme ekranı haberimizde MTV ne zaman ödenir 2020? GİB MTV ödeme ekranı haberimizde
Trabzonspor, Ndiaye'nin ardından Marcelo'yu da renklerine bağlıyor Trabzonspor, Ndiaye'nin ardından Marcelo'yu da renklerine bağlıyor
Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar görülebilecek Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar görülebilecek
TFF, Süper Lig kulüplerine resti çekti: Kimse bu konum yüzünden Riva'ya gelmesin TFF, Süper Lig kulüplerine resti çekti: Kimse bu konum yüzünden Riva'ya gelmesin
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi
Medipol Başakşehir'den Bruma sürprizi Medipol Başakşehir'den Bruma sürprizi
Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi
Galatasaray'da Belhanda'nın satışından elde edilecek gelir Alex Teixeira transferinde kullanılacak Galatasaray'da Belhanda'nın satışından elde edilecek gelir Alex Teixeira transferinde kullanılacak
Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 09:45:55 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 09:48:12

Meclis olağanüstü toplanıyor! Tarihi gün

Mehmetçik'in Libya'ya gönderilmesini öngören tezkere bugün görüşülecek. Meclis, "evet" diyerek Akdeniz'deki kuşatmayı durduracak ve Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak. Libya'da milletvekilleri, gazeteciler ve STK temsilcilerinin aralarında bulunduğu 180 kişi de bir mektupla Türkiye'ye destek verdi.

Mehmetçiğin Libya’ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Darbeci Halife Hafter’in baskısı altındaki meşrû Trablus hükümeti Türkiye’ye davette bulunmuştu. Olağanüstü oturumda ‘Akdeniz tezkeresi’nin kabul edilmesiyle birlikte hükümete Libya’ya asker gönderme konusunda yetki verilecek. Tezkereye AK Parti ve MHP ‘evet’ oyu verecek. CHP ise UMH’ye karşı ‘daha makul’ bulduğu terörist Hafter’i kurtarma yolunda ‘hayır’ oyu kullanacak. İYİ Parti ve Saadet Partisi ise henüz kararsız. Libya’da uluslararası tanınırlığı bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter güçlerinin başkent Trablus’a yönelik saldırılarını durdurmak için geçtiğimiz hafta resmen Türkiye’den askeri destek talebinde bulunmuştu. 

İYİ PARTİ TOPLANACAK

İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderilen tezkerenin görüşme ve oylaması bugün saat 14:00’ten itibaren başlıyor. AK Parti yönetimi, tezkere konusunda tüm milletvekillerini Meclis’te olmaları konusunda uyardı. MHP de tam kadro Genel Kurul’da olacak. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının korunması için hayati önemdeki tezkereye AK Parti ve MHP ‘evet’ diyecek. CHP ve gizli ortağı HDP’nin ‘hayır’ oyu vereceği biliniyor. İYİ Parti ve Saadet Partisi henüz kararsız. Partinin kararı bugünkü kapalı grup toplantısının ardından netleşecek. Meclis tezkeresinin kabulü için salt çoğunluk yetiyor. Tezkere kabul edilirse Milli Savunma Bakanlığı Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek. Bu konudaki çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.

TÜRKİYE’YE NET ÇAĞRI

Bu arada tezkere görüşmelerine saatler kala Libya’dan Türkiye’ye net bir çağrı daha yapıldı. Milletvekileri, gazeteciler, aktivistler ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 180 isim ortak bir mektup kaleme alarak bunu BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyeleri, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ülkeleri ile Arap Mağrib Birliği Genel Sekreteri’ne gönderdi. Mektupta Fransa, Mısır, BAE ve Rusya’nın Hafter güçlerine verdiği destek eleştirilerek “Kazanımları korumak için Türkiye’nin yapacağı yardımı destekliyoruz” denildi. Mektupta özetle şu ifadeler kullanıldı: 

ALLAH LİBYA’YI KORUSUN

“Çok sayıda siyasi, Libyalı yetkili, akademisyen ve sanatçı olarak Libya’nın Akdeniz’deki haklarını geri kazanması için Türk devletiyle imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını destekliyoruz. Uluslararası alanda tanınmış ve meşrû olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ve ülkenin istikrarına düşman olan ülkeler, Trablus’a yönelik saldırılar düzenliyor. Bu düşman cephenin başında Fransa olmak üzere Mısır, BAE, Rusya ve Libyalı emekli generaller bulunuyor. Trablus’a yönelik saldırıyı destekleyen ülkelerden yapılan anlaşma ve muhalefetin ardından gelen bu gelişmeleri takip ediyoruz. Yerel yetkililer, siyasetçiler ve eski politikacılara ek olarak, biz bu ifadenin imzalayıcıları olarak, Türk devletini destekliyoruz. Türkiye’nin UMH’ye yardımını destekliyoruz. Türkiye’nin UMH ile mutabık kalarak, Trablus’a yönelik saldırganlığı geri püskürtmek ve barbarca bombalanan silahsız sivilleri korunmak için önerdiği adımları da önemsiyoruz. Allah Libya’yı korusun.” 

TRABLUS ATEŞ ALTINDA

Meclis’teki kritik tezkere görüşmeleri öncesi Yeni Şafak, UMH yetkilileriyle temas kurdu. Hafter terör örgütünün saldırıları yoğunlaştırdığına dikkat çeken Trablus yönetimi, şehirde durumun kritik olduğunu, telefon hatlarının bombardımandan ötürü sık sık kesildiğini kaydetti. Görüştüğümüz Libyalılar, Türkiye’den gelecek haberi beklediklerini dile getirdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ