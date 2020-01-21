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21 Ocak 2020 Salı 17:22:11 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 17:25:17

Meclis Başkanı Şentop FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunması tartışmalarına noktayı koydu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunması tartışmaları noktayı koyarak, "Bu mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor" açıklamasında bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü' fotoğraf sergisini gezdi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın bulunmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

"FETÖ İLE MÜCADELEYİ KURUMLARIMIZ YÜRÜTÜYOR"

DHA'da yer alan haberde Şentop, "Bu konuda çok ciddi mücadele yürütülüyor. Aralık 2013'te başladı. 15 Temmuz sonrasında da çok daha titiz şekilde yürütülen mücadele var. Burada farklı kategorilerdeki FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Yani hangi ayak olduğuna bakılmaksızın, böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Dolayısıyla bütün ayaklarla ilgili yargı, asker, emniyet vesaire. Hangi ayakla ilgili olursa olsun bütün mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili de emniyet ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar, yargılananlar, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içinde, zaten devam ediyoruz, sürdürmemiz gerekir, diye düşünüyorum" diye konuştu. 

CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin çağrısını da değerlendiren Şentop, "Yorum yapmak istemem. TBMM Genel Kurulu'nun işi" dedi. 

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