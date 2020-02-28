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28 Şubat 2020 Cuma 18:50:25 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:09:04

Meclis Başkanı Şentop: Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; "Malum dün itibariyle 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’de bölgede 33 şehidimiz var, 32 vatan evladımız yaralı. Ateş düştüğü yeri yakar, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. (TBMM'de İdlib özel oturumu) Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şentop: "Türkiye, askeri ve diplomatik olarak gerekeni yapıyor. Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız. Dün itibariyle İdlib'de bölgede 33 şehidimiz var 32 vatan evladımız yaralı. Milletimizin ciğerini dağlayan bir olay şehitlerimiz. TSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiler" ifadelerine yer verdi.

İŞTE TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Malum dün itibariyle 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’de bölgede 33 şehidimiz var, 32 vatan evladımız yaralı. Ateş düştüğü yeri yakar, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Detaylı olarak bilgileri yakından takip ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdi ve devam ediyor. Biz bölge barışını daha kötü şekilde etkileyecek bir tablo çıkmaması için gerekeni yapıyor Türkiye. Diplomatik operasyonlar da devam ediyor.

Uluslararası hukukun verdiği imkanlar çerçevesinde gerekeni yapacak Türkiye. Temaslar, görüşmeler devam ediyor. Bugün itibariyla CHP sayın Genel Başkanı ve Grup Başkanvekilleri tarafından Meclis’in olağanüstü toplantıya çağırılmasıyla ilgili bir talep vardı. İç tüzüğün 7’inci maddesine göre Meclis’teki milletvekili tam sayısının 5’te 1’inin üzerindeki milletvekilleri Meclis’in olağanüstü toplanmasını talep edebiliyor.

Bu konuda Meclis Başkanı’na 7 gün içerisinde gereğini yerine getirme konusundaki iç tüzük geliyor. Ben şunu da ifade edeyim Türkiye bu konuda tüm siyasi partilerin hepsini birlik beraberlik içinde hareket ettiğini ifade edeyim. Tüm siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Ayrıca ilgili bakanlarla da görüştüm. Bu intibamı o bakımdan söylüyorum. Bu taleple hedeflenen şey olan biten konusunda detaylı olarak TBMM’nin bilgilendirilmesi, bunun üzerinde bir görüşme yapılması. Bunun olabilmesi için de ilgili bakanların burada bulunması gerekiyor. Şu anda Milli Savunma Bakanımız bölgede faaliyetleri koordine ediyor, yürütüyor. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden bir temsilcinin bulunması imkanı, ihtimali gözükmüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla, Salı günü Milli Savunma Bakanı’nın Genel Kurulu bilgilendirmesine dair bir talep yazısı da geldi.

Salı günü bilgilerin niceliği ve niteliği bakımından Meclisimizi daha tatmin edecek görüşmenin yapılacağına dair kanaatim var. Salı günü yapılacak görüşmeler neticesinde tekrar görüşebilir. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul’u toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim.

Ayrıntılar geliyor..

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