MEBBİS öğretmen yer değiştirme tercihleri yarın sona eriyor! Öğretmen eş durumu tercihleri nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen yer değiştirme tercihleri yarın sona eriyor. Tercih işlemlerini henüz yapmayan öğretmenler "Eş durumu tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından özür grubu atamaları içim tercih dönemi başladı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına başvurabiliyor. MEBBİS eş durumu tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

EŞ DURUMU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS EŞ DURUMU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEBBİS üzerinden yapılabilecek yer değiştirme tercihleri 22 Ağustos 2019 tarihinde başladı. Tercih dönemi yarın (27 Ağustos 2019) sona eriyor.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen yer değiştirme atamaları tercih bitiminden 2 gün sonra, 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.