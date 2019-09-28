  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    271,9640
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti
İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
MEB, Hakkı Yalçın’ı sosyal medyada salladı! Özür dile! MEB, Hakkı Yalçın’ı sosyal medyada salladı! Özür dile!
Vatandaştan S-400’e onay Vatandaştan S-400’e onay
Susturamayınca tehdide başladılar Susturamayınca tehdide başladılar
İhbarcı CIA ajanı! Azil sürecinde yeni iddia İhbarcı CIA ajanı! Azil sürecinde yeni iddia
O zorbalara kelepçe! Polise kafa tutmuşlardı O zorbalara kelepçe! Polise kafa tutmuşlardı
İkinci kuşağı da büyütecek İkinci kuşağı da büyütecek
Dost desteği Dost desteği
Anne telaşı Anne telaşı
'Yaşar benim için öldü' 'Yaşar benim için öldü'
Giyim tarzını beğeniyormuş Giyim tarzını beğeniyormuş
'Kaybımız yok' 'Kaybımız yok'
Boks yaparak güzelleşti Boks yaparak güzelleşti
"ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var" "ABD'nin Türkiye'yi tekrar F-35 programına aktif bir şekilde katma düşüncesi var"
Yüzüklerin efendisi Yüzüklerin efendisi
Sütün de fazlası zarar Sütün de fazlası zarar
Ağrı dindiren karanfil yağı Ağrı dindiren karanfil yağı
Aslan kuyruğu kalbi korur Aslan kuyruğu kalbi korur
Karaman’a başkan desteği Karaman’a başkan desteği
Midenin doğal ilacı zeytin çekirdeği Midenin doğal ilacı zeytin çekirdeği
Dev derbi, büyük heyecan! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Dev derbi, büyük heyecan! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Memurlara gizli denetim Memurlara gizli denetim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:31:40 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:03:58

MEB, Hakkı Yalçın’ı sosyal medyada salladı! Özür dile!

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası gazeteci Hakkı Yalçın’ın eğitim camiasını hedefe koyan yazısı büyük tepki çekti. Yazısında okul yöneticilerini hedef alan Hakkı Yalçın’a öğretmenlerden büyük tepki geldi. Kısa sürede konu sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Takvim Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın 5.8’lik depremle ilgili yazdığı yazıda öğretmenleri ve okul yöneticilerini hedef aldı.

Çocuklara deprem sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair eğitim verilmediğini öne süren Yalçın konuyu ele alırken tepki çekecek yakıştırmalarda bulundu.

ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARA MEB CAMİASINDAN BÜYÜK TEPKİ

Eğitimciler Yalçın’ın ifadelerine tepki göstererek Yalçın’ın özür dilemeye çağırdı. MEB personeli ve sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının Yalçın’ı eleştirdiği paylaşımlar dolayısıyla tepki en çok konuşulan konularda ilk sıraya yerleşti.

Eğitimcileri “tuvalet kağıdı toplayıcısı olarak gören bir zihniyet” olarak nitelendirilen sözlerle ilgili Yalçın’dan henüz bir açıklama gelmedi.

 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ