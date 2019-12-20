MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara'da bir ilk okulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Öğretmenin de soruşturma süresince açığa alındığı bildirildi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu öğretmenin soruşturma süresince açığa alındığı kaydedildi.
Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
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