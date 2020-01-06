MEB'e 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular, bugünden başlayıp 10 Ocak'a kadar alınacağı bildirildi. Başvuru sayfası haberimizde.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Almanya'nın baskısı sonucu ülkeyi terke eden PKK'lıların yerini FETÖ'cüler aldı
- Yargıtay'dan Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar
- Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye hazırlandığı günlerde Mısır'dan Akdeniz'de tahrik
- Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İran, ABD'ye savaş kazandırmaz
- PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı