08 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:40:04
McGruk Trump'a ateş püskürdü
ABD'nin eski DEAŞ'le mücadele temsilcisi, terör örgütü YPG/ PYD yanlısı Brett McGurk, Washington yönetiminin Türkiye'nin operasyonu için Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından öfkeden adeta kudurdu.
YPG destekçisi McGurk paylaştığı tweet'te “Donald Trump başkomutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
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