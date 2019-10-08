McGruk Trump'a ateş püskürdü

YPG destekçisi McGurk paylaştığı tweet'te “Donald Trump başkomutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor” ifadelerini kullandı.