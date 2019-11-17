Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı?

Yıllardır sıkça dile getirilen matematikte bir cinsiyetin daha üstün olduğu hikayesi, son yapılan testlerle yalan çıktı. Yeni bir çalışmaya göre, matematik anlama becerisi bir cinsiyetin üstün olduğu bir durum değil. Çalışma sayesinde kızların erkeklerden daha iyi hesap yapamayacağı önyargısının da yıkılması için bir zemin oluştu.

Araştırmacılar, 3-10 yaş aralığındaki 55 kız ve 49 erkek olmak üzere 104 çocuğun beynini MR taramasıyla gözlemlediler. Çocukların yapmaları gereken tek şey basit matematik konuları hakkında oluşturulmuş videoları izlemekti. Gözlem sonucunda ise iki cinsiyetin beyin aktiviteleri arasında herhangi bir fark bulunmadı.

FARK GÖZLEMLENMEDİ

Bunun yanı sıra erkek ve kız çocukların kendilerine verilen matematik konusuna ne kadar ilgi gösterdikleri arasında da herhangi bir fark bulunmadı. Ayrıca beynin büyük yaştaki çocuklarda nasıl geliştiğine dair de bir fark gözlemlenmedi.

Webtekno’dan Ümit Kılınç'ın sciencealert.com’dan aktardığı habere göre, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde nörolog olan Jessica Cantlon, bilimin halk inanışıyla örtüşmediğini söyledi ve ekledi:

"Çocuklarının beyinlerinin cinsiyetlerine bağlı olmaksızın benzer şekilde çalıştığını gözlemledik. Dolayısıyla umarım çocukların matematikte neler başarabileceklerine dair olan beklentiler ortadan kalkmaya başlar."

BİR KEZ DAHA KANITLANDI

Araştırmacılar bununla birlikte yaşları 3 ila 8 arasında değişen 97 çocuk üzerinde de matematik testi yaptı. Bu test sonucunda da cinsiyetler arasında bir fark olmadığı ortaya çıktı ve matematik yeteneğinin ve beyin gelişiminin cinsiyetle alakalı olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Bazı araştırmacılara göre halkta böyle bir görüşün yaygın olması ise erkekler üzerinde bulunan finansal baskıdan kaynaklanıyor. Bu araştırmacılara göre erkekler, daha fazla finansal ödül alabilecekleri kariyerleri seçmeye zorlanıyorlar.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, teste giren çocukları ilerleyen yıllarda yeniden teste almak. Bu sefer ise işin içinde basit matematikten ziyade ileri düzey matematik bulunacak.