Masterchef'te kimler elendi? Masterchef yarışmacıları 2019 kimler? soruları Masterchef izleyenleri tarafından merak ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te 14 yarışmacı ile kıyasıya rekabet devam ediyor. Masterchef'te her hafta iki kere dokunulmazlık yarışı oyanıyor. Kaybeden takım 2 ismi eleme potasına gönderiyor. Böylece eleme yarışına giden kişi sayısı 4 oluyor. 4 masterchef yarışmacısı elenmemek için şeflerin kendilerinden istediği tabakları en güzel şekilde çıkarmaya çalışıyor. Yarışmacıların içinden en zayıf tabağı çıkaran elenen isim oluyor. Mastechef'te bugüne kadar elenen yarışmacılar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF'TE KİMLER ELENDİ?

İlk haftanın eleneni: Masterchef Onur

İkinci haftanın eleneni: Masterchef Nalan

Üçüncü haftanın eleneni: Masterchef Orhan

Dördüncü haftanın eleneni: Masterchef Bahri

Beşinci haftanın eleneni: Masterchef Açelya

MASTERCHEF YARIŞMACILARI 2019 KİMLER?

Masterchef'te 10 Ekim 2019 itibari ile yarışmaya devam eden yarışmacılar şu şekilde sıralanıyor:

1- Masterchef Ekin Eylem Ulaş

Ekin Eylem Ulaş 32 yaşındadır ve İstanbul’dan MasterChef’e katılmıştır. Ekin Eylem Ulaş MasterChef Türkiye’ye dünyaya kendini ispat etmek için katılmıştır.

2- Masterchef Cemre Uyanık

Cemre Uyanık 27 yaşındadır. MasterChef Türkiye’ye bir çok arkadaşı gibi o da İstanbul’dan katılmaktadır. Özel bir üniversite de aşçılık eğitimlerini tamamlayan Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu kültürüne hayrandır.

3- Masterchef Suna Aydın

Suna Aydın başarılı bir aşçıdır. İstanbul’dan gelen Suna Aydın 33 yaşında. Yarışmada bir çok arkadaşından daha çok deneyimli olduğunu düşünen Suna Aydın Masterchef olacağına inancı tam.

4- Masterchef Eda Karabulut Nayır

Eda Karabulut Nayır Masterchef Türkiye’nin 2. sezonun yarışmacılarından. Pastacı kalfası olan Eda Karabulut Nayır 34 yaşında. Hırslı bir ev kadını olan Eda Karabulut Nayır Masterchef’e katılacağı için mutfak eğitimleri almış. Elinin lezzetli olduğuna inanıyor.

5- Masterchef Murat Tokmak

Murat Tokmak aslen Trabzonludur ve yarışmaya da Trabzondan katılmaktadır. Çocukluğundan beri yemek yapan Murat Tokmak 2 çocuk babasıdır. Yemek yapmayı bir tutku olarak gören Murat Tokmak 29 yaşındadır ve Masterchef’in en farklı yarışmacısıdır

6- Masterchef Mustafa Aydın

Bir restoranda şef yardımcısı olarak çalışan Mustafa Aydın 31 yaşındadır. Keşkül yaparak son 14’e kalmayı başaran Mustafa Aydın MasterChef’de yemekleri ile başarılı olmak istiyor. Mustafa Aydın’da MasterChef’e İstanbul’dan karılan şeflerden biri.

7 - Masterchef Faruk Batuhan Öner

Faruk Batuhan Öner 33 yaşındadır ve 1986 doğumludur. İstanbul’dan yarışmaya katılan Faruk Batuhan Öner aşçılık eğitimleri almıştır ve bir çok yemek tekniği bilmektedir ve el lezzeti denen şeye inanmayan bir şeftir

8- Masterchef Batuhan Bayır

Su ürünleri mühendisliği mezunu olan Batuhan Bayır şuanda 22 yaşında ve 1997 doğumlu. Aslen Muğlalı olan Batuhan Bayır çok iyi bir aşçıdır.

9- Masterchef Yasin Obuz

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı

10 - Masterchef Alican Sabunsoy

Alican Sabunsoy 28 yaşında. Alican Sabunsoy, aslen Adanalı. Yakın zamanda İstanbul'a taşınan Sabunsoy, 2 sene Adana'da bir restoransa sushi aşçısı olarak çalıştı. Meslek için üniversiteyi bıraktığını açıklayan Alican, 8 senedir mesleği icra ettiğini ve birçok restoranda çalıştığını söyledi.

11 - Masterchef Güzide Mertcan

Güzide Mertcan, 32 yaşında. Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Estetisyenlik yapan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyadan denediği tarifleri paylaşıyor.

12 - Masterchef Rıfat Yurttaş

MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.

13 - Masterchef Yekatarina Sungur

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

14 - Masterchef : Henüz yeni yarışmacı katılmadı.