Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef'te elenen kim oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te dün takımlar dokunulmazlık oyununda ünlü isimlere Fransız mutfağından yemekler hazırladı. Kazanan takımı İbrahim Büyükak açıkladı. Akabinde kaybeden takımda yarışmacılar arası dokunulmazlık yarışı oynandı. Dokunulmazlığı alan yarışmacı bir kişiyi direkt eleme potasına gönderdi. Potaya gidecek diğer isim açık oylama ile belirlendi. Böylece elemeye yarışına gidecek 4 isim de belirlendi. Elemeye kalan 4 yarışmacı, elenmemek için Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu tabağa en yakın tabağı çıkarmak için ter döktü. Peki, Masterchef'in dünkü bölümünde elenen kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 1 Ekim'de yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı Cemre aldı. Cemre potaya göndereceği ismi Batuhan olarak açıkladı.

MASTERCHEF'TE ELEME OYUNUNU KİMLER OYNADI?

Masterchef'te elemeye gidecek son ismi Mavi takım oy vererek belirledi. Oyların sonucunda elemeye gidecek isim bu hafta yeni gelen Bahri olarak belirlendi. Elemeye giden isimler Eda, Alican, Batuhan ve Bahri olarak sıralandı.

MASTERCHEF'TE ELENEN KİM OLDU?

Masterchef'te eleme yarışını oynayan yarışmacılar Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için 45 dakikda boyunca ter döktü. Yapılan yemeklerden en iyisi Batuhan'ınki seçildi. Akabinde potadan çıkan isim Eda oldu. Elemeye kalan iki isim olan Alican ve Bahri'den elenen Bahri oldu. Bahri geldiği ilk haftadan yarışmaya veda eden isim oldu.