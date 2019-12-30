Masterchef'de kim birinci oldu? merakla araştırılıyor.Masterchef izleyicilerinin heyecanla beklediği final dün gerçekleşti. Masterchef 2019 şampiyonu dün belli oldu. Masterchef şampiyonu 2019 kim oldu? sorularının yanıtı da cevabını buldu. Son yemeğin canlı olarak yayınlandığı Masterchef Türkiye'de şampiyon belli oldu. Canlı yayına finalist olan Cemre ve Alican'ın aileleri, tüm Masterchef yarışmacıları katıldı. Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda final yemeği olarak Uluslararası Menü ve Türk Menüsü yapıldı. Eğlenceli video yayınlarının da yapıldığı Masterchef'te şampiyon dün akşam yayınlanan 78. bölümde belli oldu. İzleyiciler "Masterchef'de kim birinci oldu? Masterchef şampiyonu 2019 kim oldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Masterchef finalinde yaşananlar haberimizde..

MASTERCHEF'DE KİM BİRİNCİ OLDU? 2019 ŞAMPİYONU KİM?

Final bölümünde yarışmacılar toplamda 3 oyun oynadı. 3 oyun sonunda en fazla puanı alan isim yarışmanın birincisi oldu. İlk 2 oyun stüdyoda oynandı, kazananı belirleyecek final oyunu ise Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. İlk 2 oyun sonunda Cemre 43, Alican 42 puana ulaştı.

Canlı olarak yayınlanan final yemeği sonrasında ise jüriler yarışmacıları canlı yayında puanladılar. En fazla puanı alan yarışmacı Cemre birinci oldu. MasterChef 2019'un şampiyonu Cemre Uyanık oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği MasterChef 2019 finali başladı! Geçtiğimiz yıl MasterChef'i kazanan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yılın ödülü ile ilgili resmi açıklama şefler tarafından yapıldı. MasterChef 2019'u kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita model arabanın sahibi olacak.