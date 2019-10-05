Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur nereli? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

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MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölüm Pazartesi akşamı 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

Masterchef Türkiye'ye 14. yarışmacı olarak katılan Yekaterina Sungur, "Burası kurtlar sofrasıysa, ben kurt değilim. Ben Kangalım diyor."

MASTERCHEF YEKATERİNA SUNGUR NERELİ?

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı. 6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir.

Kayınvalidesiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Yekaterina Sungur, kayınvalidesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade etmişti.