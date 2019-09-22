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22 Eylül 2019 Pazar 13:59:48 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 14:01:13

Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Alican kimdir?

Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Alican kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef yarışmasında heyecan sürüyor. Haftanın dört günü TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında geçtiğimiz hafta yarışmaya sonradan dahil olan Orhan elenen isim oldu. Bu hafta Orhan'ın yerine yeni bir yarışmacı katıldı. Masterchef 17. bölüm fragmanlarında yeni yarışmacı olarak Alican'ın geldiği görülüyor. İzleyiciler yeni Masterchef Alican'ın kim olduğunu merak ediyor. Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Alican kimdir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Masterchef heyecanı sürüyor. Masterchef izleyicileri her hafta yeni bölümler ile ilgili aramalar yapıyor. "Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Alican kimdir?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef, haftanın dört günü TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Masterchef programında geçtiğimiz hafta yarışmaya sonradan dahil olan Orhan elendi. Bu hafta Orhan'ın yerine yeni bir yarışmacı katıldı. Masterchef 17. bölüm fragmanlarında yeni yarışmacı olarak Alican'ın geldiği görüldü. İzleyiciler yeni Masterchef Alican'ın kim olduğunu merak ediyor. Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Alican kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. 

MASTERCHEF 17. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef yeni bölüm bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy 28 yaşında. Alican Sabunsoy, aslen Adanalı. Yakın zamanda İstanbul'a taşınan Sabunsoy, 2 sene Adana'da bir restoransa sushi aşçısı olarak çalıştı. Meslek için üniversiteyi bıraktığını açıklayan Alican, 8 senedir mesleği icra ettiğini ve birçok restoranda çalıştığını söyledi. Ailecek yemeğe çok düşkün olduklarını belirten, Alican yemeyi ve yemek yapmayı çok sevdiğini ifade etti. Alican ilk elemelerde 3 jüriden de "Evet" oyunu alarak geçmeyi başardı. Ancak 3'lü elemelerde Ekin ve Hüseyin ile yarıştı. Elemeyi Ekin kazandı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Masterchef 17. bölüm tanıtımında Batuhan ve Yasin arasında kaptanlık tartışmasının yapıldığı görülüyor.

Yeni yarışmacı olarak Alican geliyor. F.Batuhan, yeni yarışmacı Alican hakkında "Alican ile ilgili hiçbir bilgim yok. Sadece Ekin'in onu elediğini biliyorum. Bilmiyorum Alican'ın ömrü ne kadar olur? Burası Vietnam" diyor. Ekin, ise Alican hakkında "Bundan sonra kendisini ispatlaması lazım" diyor.

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