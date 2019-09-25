Masterchef Yasin Obuz, yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Masterchef yarışmacıları, izleyenler tarafından merak ediliyor. Masterchef Yasin Obuz kimdir? Masterchef Yasin kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı da arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hiperaktif halleri ve yemek yetenekleri ile öne çıkan isimlerden olan Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'un hayatı ile ilgili merak edilenler ve Masterchef Yasin Obuz instagram paylaşımları haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullanıyor.