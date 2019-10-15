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15 Ekim 2019 Salı 10:20:55 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:22:28

Masterchef Türkiye'nin çekildiği Tebessüm Kahvesi nerede? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi?

Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi? Masterchef Türkiye'nin çekildiği Tebessüm Kahvesi nerede? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışı Tebessüm Kahve'de çekildi. Masterchef yarışmacıları bugünkü yemeklerini Tebessüm Kahvesi'nde çalışan 10 down sendromlu personel için yaptılar. Peki, hangi takımın yaptığı yemekler daha çok beğenilecek? Dokunulmazlık yarışını hangi takım kazanacak? sorularının yanıtı bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümden sonra belli olacak. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümün çekildiği Tebessüm Kahvesi ile ilgili merak edilenler ise haberimizde yer alıyor...

Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi? Masterchef Türkiye'nin çekildiği Tebessüm Kahvesi nerede? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışı Tebessüm Kahve'de çekildi. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümün çekildiği Tebessüm Kahvesi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Masterchef yarışmacıları bu haftaki ilk dokunulmazlık yarışı için yemeklerini Tebessüm Kahvesi'nde çalışan 10 down sendromlu personel için yapacak. Masterchef Türkiye'nin çekildiği Tebessüm Kahvesi ile ilgili merak edilenler ve dokunulmazlık yarışında yaşananlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.


 

TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE?

Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesinin tüm dünyada ses getiren sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi nde 10 down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35 Üsküdar adresinde yer alan; Üsküdar Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet veren Tebessüm kahvesi nezih huzurlu ortamında her gün 08:30- 20:00 saatleri arasında kadar konuklarını ağırlıyor.Günün her öğününde usta aşçılarımızın yemeklerini, kahvelerini Tebessüm Kahvesinin her daim taze çayını down sendromlu gençlerin servisi ile tadabilirsiniz. 

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak Masterchef Türkiye'de takımlar dokunulmazlık için yarışacak. Yeni bölümün Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nde çekildiği Masterchef'te yemekleri down sendromlu personeller değerlendirecek. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef Türkiye bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak. Dokunulmazlık yarışını kimin kazandığı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR

Masterchef'in Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Mavi takımın kaptanı Suna oldu. Suna, Kırmızı takımın kaptanı olarak Ekin'i atadı. Daha sonra iki kaptan yarışmacılar arasında seçme yaparak kendi takımlarını kurdu.

MAVİ TAKIM 

Suna, Güzide, Eda, Batuhan, Yasin, Yekaterina, Mustafa.

KIRMIZI TAKIM 

Ekin, Cemre, Açelya, Kıvanç, Rıfat, F.Batuhan, Alican.

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