Masterchef Türkiye'de veda gecesi: 31 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye'de haftanın eleme oyunu bu akşam oynanacak. Masterchef izleyicileri 31 Ekim Masterchef'ten kim elendi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu hafta potaya giren isimler Rıfat, Ekin, Alican, Eda, Suna ve Murat olarak sıralandı. MasterChef Türkiye 40.Bölümde 6 yarışmacıdan biri eleme oyunundan sonra yarışmaya veda edecek. Eleme oyununda şeflerin istediği tabağa en uzak yemeği hazırlayan kişi yarışmadan elenen isim olacak. 31 Ekim Masterchef'ten kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alacak.



31 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Dün akşam takım olarak oynanan dokunulmazlık yarışını Kırmızı takım kaybetti. Masterchef'te haftanın 2. takım oyununu kazanan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık yarışını Batuhan kazandı. Batuhan doğrudan potaya göndereceği ismi Suna olarak belirledi. Takımın oy çokluğu ile verdiği kararda ise potaya gidecek diğer isim Murat olarak belirlendi. Bu hafta potaya giren isimler Rıfat, Ekin, Alican, Eda, Suna ve Murat olarak belirlendi. Bu haftanın elenen ismi yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberin içerisine eklenecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNU NASILDI?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Bu oyununun sürprizlerle dolu olduğunu söyleyen şefler oyunun her takımdan 4 kişi tarafından oynanacağını 2 kişinin dışarıda kalacağını açıkladı. Yarışmacılar kendilerinden istenilen yemekleri yaparken şefler diğer sürprizi açıkladı. Yemekleri kendilerinin değil, diğer yarışmacı arkadaşları tarafından tadılacağını söyledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.