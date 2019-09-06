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06 Eylül 2019 Cuma 11:30:54 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 11:32:01

MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te sürpriz yarışmacı Orhan Eren kimdir?

MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef sürpriz yarışmacı Orhan Eren kimdir? merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışmasının müptelaları yayınlanacak yeni bölümleri iple çekiyor. MasterChef Türkiye yeni sezonunda iki etaplı eleme turunu geride kaldı. Elemeyi geçen 14 kişi için kıyasıya rekabet başladı. MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı geçtiğimiz hafta yaşandı. Elemeye kalan 4 isim yarışmaya devam etmek için mücadele verdi. Eleme yemeğinin değerlendirilmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye yeni bölüm tanıtımında ise sürpriz yarışmacı dikkatlerden kaçmadı. MasterChef'te sürpriz yarışmacı Orhan Eren'in kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 8 Ağustos Pazar akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında yer alacak. MasterChef Türkiye'de ilk eleme gecesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Elemeye kalan 4 isim Ekin, Onur, Mustafa ve Eda oldu. Yarışmacılar, MasterChef'e devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme yemeğinin değerlendirilmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim açıklandı. Akabinde yeni bölüm tanıtımında görülen sürpriz yarışmacı dikkat çekti. MasterChef izleyicilerinin merak ettiği "MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te sürpriz yarışmacı Orhan Eren kimdir?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'in ilk eleme yemeği Somer Şef'in kısır tartar yemeğiydi. Somer Şef'in tabağına en çok benzeyen tabak Ekin'in tabağı oldu. Ekin'den sonra en yakın ikinci tabağın sahibi Mustafa oldu. Eda'nın tabağı da Onur'un tabağından daha iyi olduğu için yarışmaya devam etme hakkı kazandı. MasterChef'ten elenen ilk isim Onur oldu. Onur MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE SÜRPRİZ YARIŞMACI ORHAN EREN KİMDİR?

MasterChef Orhan Eren kimdir? sorusu günün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Orhan Eren 46 yaşında. Steak House işletmecisi. İlkokul yaşından beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını anlattı. "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" diyor. Eleme turlarında elenen Orhan Eren'in yeni bölüm tanıtımında yarışmaya geldiği görülüyor. 

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