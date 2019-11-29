Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?
Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te eleme oyunu bugün oynanacak. Finale doğru adım adım yaklaşılan Masterchef'te eleme yemekleri de gittikçe zorlaşıyor. Eleme potasındaki yarışmacıları terletecek yemek bu kez Somer Şef'in tabağı olacak. Somer Şef, yarışmacılardan uskumru dolması yapmalarını istiyor. Yarışmacılardan Somer Şef'in tabağına en yakın ve en güzel uskumru dolmasını yapan 3 yarışmacı yarışmaya devam edecek. Ancak tabağını şeflere beğendiremeyen 1 yarışmacı bugün elenen isim olacak. Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alacak...
Masterchef Türkiye'de heyecanlı eleme oyunu bu akşam oynanacak. Mavi takımdan Rıfat ve Güzide ile Kırmızı takımdan Kıvanç ve Batuhan Masterchef rüyasına devam etmek için ter dökecek. Eleme potasında yarışmacılar uskumru dolması yapacak ve en kötü yemeği yapan isim yarışmaya veda edecek. Masterchef izleyicileri şimdiden "Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?" sorulanrının yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. Masterchef eleme oyunu fragmanı ve Masterchef uskumru dolması tarifi haberimizde..
ELEME GÜNÜ BÜYÜK TALİHSİZLİK
Eleme gününü erteleyerek izleyicilerinin merak dozunu artıran MasterChef’in eleme günü olan 57. Bölüm fragmanına ise yarışmacılardan birinin yaşadığı talihsizlik damga vurdu. Uskumru dolması yapacak olan yarışmacılardan birinin balığının yarık olması jüri üyelerini endişelendirdi. Bu durumun o yarışmacının kaderini nasıl değiştireceği yeni bölümde belli olacak.
MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM ELENDİ?
Masterchef'te eleme oyunu akşam oynanacak. Masterchef'e veda eden yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI TARİFİ
USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ
4 orta boy uskumru
2 soğan
200 gr pirinç
50 gr çam fıstığı
50 gr kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
1 çeyrek demet maydanoz
1 çeyrek demet dereotu
Tuz
Tarçın
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI
Özel günlerimize uygun balık tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım. Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.
Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.
Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.
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