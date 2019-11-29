  • Bist 100
    107158
  • Dolar
    5,7564
  • Euro
    6,3384
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm payının ödenmesi için son 4 gün Turizm payının ödenmesi için son 4 gün
Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında? Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında?
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı
Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye! Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye!
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı
İrem Derici'den garip itiraflar... İrem Derici'den garip itiraflar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Amsterdam'da ışık sanat festivali Amsterdam'da ışık sanat festivali
İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu
TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu
Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm politikalarında radikal değişikliklere gittik Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm politikalarında radikal değişikliklere gittik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 10:56:55 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:58:17

Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?

Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te eleme oyunu bugün oynanacak. Finale doğru adım adım yaklaşılan Masterchef'te eleme yemekleri de gittikçe zorlaşıyor. Eleme potasındaki yarışmacıları terletecek yemek bu kez Somer Şef'in tabağı olacak. Somer Şef, yarışmacılardan uskumru dolması yapmalarını istiyor. Yarışmacılardan Somer Şef'in tabağına en yakın ve en güzel uskumru dolmasını yapan 3 yarışmacı yarışmaya devam edecek. Ancak tabağını şeflere beğendiremeyen 1 yarışmacı bugün elenen isim olacak. Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alacak...

Masterchef Türkiye'de heyecanlı eleme oyunu bu akşam oynanacak. Mavi takımdan Rıfat ve Güzide ile Kırmızı takımdan Kıvanç ve Batuhan Masterchef rüyasına devam etmek için ter dökecek. Eleme potasında yarışmacılar uskumru dolması yapacak ve en kötü yemeği yapan isim yarışmaya veda edecek. Masterchef izleyicileri şimdiden "Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?" sorulanrının yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. Masterchef eleme oyunu fragmanı ve Masterchef uskumru dolması tarifi haberimizde..

ELEME GÜNÜ BÜYÜK TALİHSİZLİK

Eleme gününü erteleyerek izleyicilerinin merak dozunu artıran MasterChef’in eleme günü olan 57. Bölüm fragmanına ise yarışmacılardan birinin yaşadığı talihsizlik damga vurdu. Uskumru dolması yapacak olan yarışmacılardan birinin balığının yarık olması jüri üyelerini endişelendirdi. Bu durumun o yarışmacının kaderini nasıl değiştireceği yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM ELENDİ?

Masterchef'te eleme oyunu akşam oynanacak. Masterchef'e veda eden yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI TARİFİ

USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

4 orta boy uskumru
2 soğan
200 gr pirinç
50 gr çam fıstığı
50 gr kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
1 çeyrek demet maydanoz
1 çeyrek demet dereotu
Tuz
Tarçın

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI

Özel günlerimize uygun balık tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım. Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.

Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.

Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ