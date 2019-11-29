Masterchef Türkiye'de heyecanlı eleme oyunu bu akşam oynanacak. Mavi takımdan Rıfat ve Güzide ile Kırmızı takımdan Kıvanç ve Batuhan Masterchef rüyasına devam etmek için ter dökecek. Eleme potasında yarışmacılar uskumru dolması yapacak ve en kötü yemeği yapan isim yarışmaya veda edecek. Masterchef izleyicileri şimdiden "Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?" sorulanrının yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. Masterchef eleme oyunu fragmanı ve Masterchef uskumru dolması tarifi haberimizde..

ELEME GÜNÜ BÜYÜK TALİHSİZLİK

Eleme gününü erteleyerek izleyicilerinin merak dozunu artıran MasterChef’in eleme günü olan 57. Bölüm fragmanına ise yarışmacılardan birinin yaşadığı talihsizlik damga vurdu. Uskumru dolması yapacak olan yarışmacılardan birinin balığının yarık olması jüri üyelerini endişelendirdi. Bu durumun o yarışmacının kaderini nasıl değiştireceği yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM ELENDİ?

Masterchef'te eleme oyunu akşam oynanacak. Masterchef'e veda eden yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI TARİFİ

USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

4 orta boy uskumru

2 soğan

200 gr pirinç

50 gr çam fıstığı

50 gr kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çeyrek demet maydanoz

1 çeyrek demet dereotu

Tuz

Tarçın

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI

Özel günlerimize uygun balık tarifleri arasında üst sıralarda bulunan yemeğimize başlayalım. Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.

Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.

Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.