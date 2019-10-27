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27 Ekim 2019 Pazar 13:42:43 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 13:44:30

Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye'de kimler eleme potasına gönderildi?

Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye yeni bölüm kim eleme potasına gönderildi? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Haftanın takımlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynanacak. Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanında şeflerin, yarışmacılardan önlüklerini çıkarmalarını istedikleri görülüyor. Akabinde şefler iki yarışmacıyı direkt olarak eleme potasına gönderdiklerini açıklıyor. Peki, Masterchef Türkiye yeni bölümde neler yaşandı? haberimiz detaylar içerisinde yer alıyor...

Masterchef Türkiye'de kıran kırana mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta F. Batuhan'ın elenmesinin ardından Masterchef'te 12 yarışmacı kaldı. Yarışmacılar kaptan olmak ve takımını oyunlarda lider yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü yarın (28 Ekim Pazartesi günü) saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Haftanın takımlarını belirlemek üzere öncelikle kaptanlık oyunu oynanacak. Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanında şeflerin, yarışmacılardan önlüklerini çıkarmalarını istedikleri görülüyor. Akabinde şefler iki yarışmacıyı direkt olarak eleme potasına gönderdiklerini açıklıyor. Bunun üzerine izleyiciler "Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye yeni bölüm kim eleme potasına gönderildi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Masterchef Türkiye yeni bölümde yaşananlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 37. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Masterchef Türkiye yeni bölümde ilk olarak geçen haftanın değerlendirilmesi yapılıyor. Yarışmaya son katılan yeni yarışmacı Kıvanç'ın sergilediği tavırlar diğer yarışmacılar tarafından eleştiriliyor. Mustafa ise, Eda'yı, Murat'ı ve ardından Kıvanç'ı eleme potasına göndereceğini söylüyor. Kıvanç ise "Güzel planlar yapmış da ömrü yetmeyecek haberi yok." diyor.

Bu haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenen ürünler arasında kurabiye yer alıyor. Danilo Şef Eda'ya "Kurabiye diyince senin sesin çıkmadı." diyor. Eda ise "Çok konuşanlara cevap vericem birazdan." diyerek Danilo Şef'e karşılık veriyor. Masterchef Türkiye'de bu hafta kimin kaptan olduğu ve takımların nasıl kurulduğu yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINA KİMLER GÖNDERİLDİ?

Masterchef Türkiye'de yarışmacıların yaptığı bir hata üzerine hayal kırıklığına uğrayan şefler, bunun bir cezası olacağını ve 2 kişinin direkt eleme potasına gideceğini açıkladı.  Masterchef Türkiye yeni bölümde kimlerin eleme potasına gönderildiği yarın haberimizde yer alacak.

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