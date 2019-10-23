23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi?

Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi? 23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef'te bu haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı bu akşam oynanacak. Yarışmacılar stüdyo dışındaki yemeklerini yapacak. İzleyiciler Masterchef Türkiye yeni bölümün nerede çekildiğini ve nasıl bir dokunulmazlık yarışı oynandığını merak ediyor. Masterchef Türkiye yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Masterchef Türkiye yeni bölümü e-ticaret operasyon merkezinde çekildi. Yemekler operasyon merkezinin 50 çalışanı için pişirilecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir e-ticaret operasyon merkezinde çekilen Masterchef Türkiye'de bu haftanın 1. dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin 1 saat içinde yapılması isteniyor. Yarışma esnasında Mavi takımda Kıvanç ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Takım yarışmacıları Kıvanç'ın sergilemiş olduğu davranışlardan hoşlanmıyor. Masterchef'in yeni bölüm fragmanında Kıvanç'ın "İnşallah bu oyunu kaybederiz." dediği görülüyor. Mavi takımdan Suna ise "Sen çok terbiyesizsin" şeklinde karşılık veriyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarına gelecek. Dokunulmazlık yarışını kimin kaybettiği bu akşam belli olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de dün oynanan dokunulmazlık yarışını kaybeden Kırmızı takımın eleme potasına gönderdiği isimler Alican ve F. Batuhan oldu. Diğer iki isim bu akşam belli olacak. Masterchef Türkiye'de belirlenen 4 isimden biri veda edecek.