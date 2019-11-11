Masterchef izleyicileri şimdiden Masterchef Türkiye ödül oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye simit tarifi nasıl? sorularının yanıtını araştırıyor. Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. Finale doğru adım adım yaklaşılan yarışmada şuan toplam 10 yarışmacı kaldı. Geçtiğimiz haftanın elenen yarışmacı Eda olmuştu. Masterchef'te yeni hafta bugün başlıyor. Bugün ilk olarak kaptanlık yarışı oynanacak. Yarışmacılar önce Mavi takımın kaptanı olabilmek için bütün hünerlerini sergileyecek. Mavi takımın kaptanı olan Kırmızı takımın kaptanını seçecek ve ardından oluşan takımlarla ödül oyunu oynanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye yeni bölüm tanıtımında Mustafa ile Kıvanç arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. Masterchef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eda olmuştu. Mustafa, önce Murat'ı sonra da Eda'yı eleyeceğini belirtip, bu isimleri elediğini dile getirdi ve sıradaki kişinin Masterchef Kıvanç olacağını söyledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNDA NE YAPACAKLAR?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar Türkiye'nin en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan 'simit' için kolları sıvayacak. Peki Masterchef'te kaptan kim olacak? Hepsi ve daha fazlası bu akşam TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE SİMİT TARİFİ NASIL?

Masterchef Türkiye'de bugün sokak simiti yapılacak. Masterchef Türkiye simit tarifi yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizin içerisine eklenecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye 45. bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de...