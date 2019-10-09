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09 Ekim 2019 Çarşamba 12:18:32 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:20:16

Masterchef Türkiye nerede çekildi, hangi köye gitti? Bursa Misi Köyü nerede, nasıl gidilir?

Masterchef Türkiye nerede çekildi, hangi köye gitti? Bursa Misi Köyü nerede, nasıl gidilir?sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. Masterchef'te bugün 27. bölümde eleme gecesi yaşanacak. Yarışmanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Masterchef şefleri ve yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için Bursa'nın Misi köyüne gidiyorlar. Köyde organik yarış yapılacak ve kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım ise iki kişiyi eleme potasına gönderecek. Peki, Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünün çekildiği Bursa Misi Köyü nerede, nasıl gidilir? sorularının yanıtı haberimizde..

Masterchef Türkiye'de 2. dokunulmazlık yarışı bugün oynanacak. 27. bölüm ile ekranlara gelecek Masterchef'te şefler ve yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için Bursa'nın Misi köyüne gidiyorlar.  Köyde organik yarış yapılacak ve kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım ise iki kişiyi eleme potasına gönderecek. Peki, organik yarışın oynandığı Bursa Misi Köyü nerede, nasıl gidilir? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazanacak? Yarışmadan kim elecek? sorularının yanıtı ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF ORGANİK YARIŞ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.


 

MASTERCHEF'TE MİSİ KÖYÜ'NDE NELER YAŞANACAK?

Masterchef'te Misi Köyü'nde yarışan yarışmacılardan öncelikle sebze ve yumurtaların toplanması ve sütün sağılması istendi. Yemek malzemelerini bahçelerden toplayan yarışmacılar, topladıkları ürünlerle şeflerin istedikleri tabakları çıkarmak için ecel terleri dökecek. 

27. bölüm fragmanında Mavi takımda yarışan Batuhan'ın son saniyelerde düdüklüyü açarken talihsiz kaza yaşadığı da görülüyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef'te dün oynanan dokunulmazlık yarışından sonra eleme potasına giden isimler Açelya ve F.Batuhan oldu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunundan sonra elemeye gidecek diğer 2 isim de belli olacak. Elemeye kalan 4 yarışmacıdan biri programa veda edecek. Elenen isim, yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MİSİ KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Bursa ilinin Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Bursa Misi Köyü bugünkü adıyla Gümüştepe Mahallesi, Bursa ilinin en doğal köylerinden biri olma özelliğine sahiptir. Geçmişi milattan sonra 183 yılına dayanan Misi Köyü 1989 yılında kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Kentsel SİT alanı ilan edilen köy, bu sayede betona yenik düşmemiştir.
 
Nilüfer Belediyesi tarafından adeta yeniden inşa edilmiştir. Belediye, zamana yenik düşüp yıkılmaya yüz tutan eski evleri onarmış ve sosyal mekanlar haline getirmiştir.
 
Orhaneli yolu üzerindeki Gümüştepe (Misi) mahallesine kent merkezinden belediye otobüsü seferleri düzenleniyor. 

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