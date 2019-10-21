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21 Ekim 2019 Pazartesi 16:57:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:57:22

Masterchef Türkiye ödül oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye kim kaptan oldu?

Masterchef Türkiye bugün yeni haftaya başlıyor. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarına gelecek. Masterchef izleyicileri, kaptanlık oyununun kimin kazandığını ve akabinde belirlenen takımlarla oynanan ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. Masterchef Türkiye kim kaptan oldu? Masterchef Türkiye ödül oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 33. bölümünde yaşananlar haberimiz içerisinde yer alacak.

Masterchef Türkiye kim kaptan oldu? Masterchef Türkiye ödül oyununu kim kazandı? merak ediliyor. Masterchef Türkiye bugün yeni haftaya başlıyor. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarına gelecek. Masterchef izleyicileri, kaptanlık oyununun kimin kazandığını ve akabinde belirlenen takımlarla oynanan ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. Masterchef Türkiye'nin 33. bölümünde yaşananlar haberimiz içerisinde yer alıyor..

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık yarışı bu akşam oynanacak. Yarışmacılar en güzel lokmayı yapmak için bütün hünerlerini sergileyecek. 50 adet lokmayı en iyi yapan kazanacak. Mavi takımın kaptanı belirlendikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam kaptanlık yarışından sonra belirlenen takımlar ile ödül oyunu oynanacak. Takımlar şeflerin istediği Karadeniz yemeklerini yapacak. Yemekleri en güzel şekilde çıkaran takım ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE SAAT KAÇTA?

Masterchef Türkiye bugün saat 20:00'de TV8 ekranlarında yer alacak. 

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